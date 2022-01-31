Домашних животных нужно регистрировать. Какое наказание грозит за отсутствие документов?

Вы завели домашнего любимца и даже придумали ему имя. Что нужно сделать дальше? В первую очередь животное обязательно нужно зарегистрировать.

Ирина Лазарева, заместитель директора ЖЭУ №4 Первомайского района г. Минска:

Регистрация домашних животных законодательно определена правилами содержания домашних кошек и собак, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь. Зарегистрировать домашнее животное можно в организации, которая обслуживает жилищный фонд. Это может быть как жилищно-эксплуатационная служба, так и жилищно-строительный кооператив или товарищество собственников.

Для реализации процедуры нужен паспорт владельца и паспорт животного, если он есть. Обладателям особо опасных пород необходимо иметь с собой справку об окончании курсов по уходу за своим четвероногим другом.

Юлия Гарачун, начальник управления по расчету жилищно-коммунальных услуг:

Владельцы собак и кошек обязаны в течение трех дней после приобретения произвести регистрацию домашнего животного. Обязательной регистрации подлежат домашние животные в возрасте от трех месяцев и более.

Регистрация влечет за собой оплату налога. Минимальная сумма составляет 0,3 базовых величины, максимальная – 1,5. Такой налог оплачивают владельцы домашних животных, внесенных в перечень особо опасных пород.

Юлия Гарачун:

Данная сумма будет включена в счет извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оплата будет производиться квартально, согласно налоговому периоду, и будет включаться только в первый месяц квартала. То бишь четыре раза в год.

В одной квартире можно зарегистрировать не более двух животных. Но если в ней прописаны несколько собственников, то не более одного животного на семью. Но только с учетом того, что на это согласны все совершеннолетние, которые там прописаны.

Ирина Лазарева:

Наши домашние питомцы все-таки подчиняются человеческим законам. То есть правила о том, что запрещен шум с 23:00 до 7:00, распространяется на наших домашних питомцев. Соответственно, соседи могут на это пожаловаться, и владелец тоже может быть привлечен к административной ответственности.

Проблема упаковки «собачьих дел» – одна из самых популярных тем для споров. Многие считают, что нет смысла убирать за животными. Но грустна правда в том, что собачьи «сюрпризы» – настоящая биологическая угроза. И не только потому, что они плохо пахнут или остаются на обуви. С помощью них распространяются многие виды паразитов, в том числе опасные для человека.

Вероника Макаревич:

У меня есть любимый домашний питомец – собака. И когда мы выходим на прогулку, всегда обязательно за ним убираем. Во-первых, это экология. Во-вторых, мы не хотим доставлять неудобства прохожим людям, потому что это очень некрасиво, неэстетично. Я советую всем собачникам соблюдать эти правила, потому что животные не виноваты. Он не выбирает, где можно ходить в туалет, где нельзя, и мы в ответе за тех, кого приручили.

Ирина Лазарева:

Чтобы соблюсти законодательство при выгуле домашних животных на придомовых территориях, владельцы должны за собой убирать. Нарушение правил содержания домашних животных влечет административную ответственность от 1 до 15 базовых величин. Сумма серьезная, но я считаю, что правила у нас не такие сложные, поэтому соблюсти их вполне реально.