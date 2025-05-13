Презентация книги «Наш Президент» в Шклове. Земляки Лукашенко рассказали, каким он был в молодости

В Шклове 13 мая презентовали книгу «Наш Президент», издание о человеке, который изменил страну. Встреча собрала не только авторов, но и тех, кто работал и продолжает трудиться рядом с Президентом, а значит, может рассказать много личных историй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассказы о любимом председателе и трогательные истории из первых уст, объятия бывших коллег. Эмоций и впечатлений от этой встречи точно хватило бы для продолжения книги. Эксклюзив почти в каждом интервью. Атмосфера особенная. Еще бы, ведь только здесь Президента не просто знают, а чувствуют, как ни в одном уголке страны. Одним словом, земляки.

Оксана Дорогонько, жительница Шклова:

Каждая страничка его жизни, каждая страничка жизни нас, белорусов. Поэтому очень ценный материал. Я читаю между строк. Это «Батька». Это, наверное, второе название книги, которая ложится на душу.

Елена Пекерт, жительница Шклова:

Мы не стоим на месте. Настолько все поменялось. Беларусь расцветает, люди живут благополучно и счастливо. Поэтому мы сегодня здесь, и это наш Президент.

Авторы книги приехали сюда не столько презентовать, сколько слушать самих людей. Ведь шкловская земля – уникальное место, где проросли ростки белорусской государственности. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Мы знаем, что Президент здесь не такой, как везде в других уголках нашей страны. Он всегда с особыми эмоциями, особыми чувствами. Вы прекрасно знаете его абсолютно особое отношение к этой земле. Поэтому вся история нашей страны начиналась отсюда. И книга, вот та самая книга, о которой мы говорим сегодня, однозначно получается, что начиналась именно отсюда.

В зале люди, которые знают Президента задолго до больших решений и политики. Те, для кого его подлинная история не глянец, а мозаика из нескольких сотен событий, участниками которых они были сами. Почти каждая фотография – буря эмоций. Кто-то, застыв у страницы, узнавал в снимке себя 20 лет назад. Кто-то пристально искал на фото черты родителей.