Лазуткин: на прошлой неделе американская пресса нас откровенно мочила, а теперь им нужны были комментарии из первых уст

Новости Беларуси. «Большой разговор» белорусского Президента – и в мировых СМИ, но исключительно в выгодном им ключе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как на мероприятии работала западная пресса и причем здесь цели американской внешней политики, расскажет Андрей Лазуткин в «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин, политолог:

На мероприятии я вопросов не задавал, но внимательно следил за тем, как работают наши западные друзья. Если коротко, то большую часть конференции они спали. Широкий круг тем их не интересовал, и только когда речь заходила о насилии, они оживали и начинали фиксировать прямые цитаты. Видимо, такое было задание. Вот так беседа на 8 часов у меня на глазах превратилась в одну страницу текста. Из него следовало, что Лукашенко подавляет белорусский народ в его стремлении к демократии, а насилие признает и никак не осуждает. Андрей Лазуткин:

Американских СМИ было несколько, и все они разными словами спрашивали одно и то же. Для чего? Напомню, на прошлой неделе американская пресса нас откровенно мочила, рассказывая байки про концлагеря. А теперь им нужны были комментарии из первых уст. Это их обычная тактика: сначала вбросить, а потом заставить оправдываться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы творите беспредел во всех местах мира, и мне говорите о каких-то репрессиях? С моей стороны не было никаких репрессий! Никаких. Я принял правила игры тех бандитов, которые под вашим руководством, американских спецслужб, с территории Польши и прочее, двинулись к нам в суверенное и независимое государство.

Андрей Лазуткин:

Конечно, все это элементы информационной игры, которая идет вокруг Беларуси. К годовщине протестов надо было показать символические победы даже в условиях «зачистки». Именно для этого Тихановскую и отправили в Штаты на гастроли. Но почему так поздно? Железо надо ковать пока горячо, а не год спустя. Дело в том, что американцы хорошо понимают шансы тех, с кем работают. Они и так невысокие, а когда эти люди открыто контактируют с США, их авторитет падает до нуля. Никто не хочет, чтобы его называли американской марионеткой или прокладкой. Поэтому любую цветную революцию всегда пытаются представить как некий самостоятельный процесс. Андрей Лазуткин:

Год назад президентом США был Трамп. И именно при Трампе США заново влезли практически во все старые точки – от Северной Кореи до Венесуэлы, Сирии, Афганистана, Гонконга, и заканчивая нашими выборами. Видимо, Трамп хотел по списку одержать множество побед по всему миру, чтобы добавить себе голосов на выборах. Но в итоге нигде ничего не получилось. И, кстати, по Беларуси Трамп даже не высказал никакой позиции – ну, мол, нас там нет.

– Мистер президент, вы поддерживаете протестующих в Беларуси? И есть ли у вас сообщение?

– Поддерживаю ли я протестующих и террористов?

– В Беларуси!

– О, я подумал – протестующих и террористов.

– Есть ли у вас сообщение для Москвы относительно потенциальных военных действий?

– Да, вы должны понять меня, мне нравится видеть демократию. Демократия – очень важное слово. Не похоже на то, что слишком много демократии там, в Беларуси. Но мы говорим со многими людьми, и мы поговорим в соответствующее время с Россией.

Андрей Лазуткин:

Забавно, что он даже назвал наших друзей террористами – ну, перепутал человек. Однако это был откровенный плевок для Вячорки и прочих деятелей на зарплате. Андрей Лазуткин:

А теперь посмотрите, как все поменялось. Байденовская администрация показывает, что готова открыто работать с нашей оппозицией. То есть уже не только по каналам ЦРУ, негласно, а официально, через Госдепартамент. И из этой ситуации публичной поддержки они пытаются выжать максимум. Посмотрите, Тихановскую отвели за руку сначала к Мадлен Олбрайт, потом Кондолизе Райс, представителям автокефальной церкви в Нью-Йорке и даже подарили печенье, как на Майдане. Надо ведь понимать, что американцы есть разные. Есть и те, кто готов сотрудничать с Россией, да и с нами, или как минимум не лезть в дела других государств. Но Тихановскую специально свели с теми, кто всегда выражал в отношении России наиболее агрессивную позицию – «страна-бензоколонка», «разделим богатства Сибири» и так далее. Их хорошо помнят и по Сербии, и по войне с Грузией, и по Украине. Это такая публичная, символическая присяга Тихановской именно этим силам. Берите нас, мы ваши.

Андрей Лазуткин:

Но с другой стороны это значит, что на восточном направлении, то есть с Россией, мосты у них сожжены. За минувший год им не удалось самое главное – убедить Россию, что это какие-то независимые, самостоятельные протесты, которые нужно поддержать. Собственно, эти попытки продолжались целый год – не зря же в Вильнюсе сидит столько бывших дипломатов. И только когда все варианты были исчерпаны, они начали играть в открытую. Андрей Лазуткин:

Но давайте вернемся «Большому разговору». Если кому-то скучно слушать про белорусскую политику 8 часов, то на аналогичные пресс-конференции в США люди уже ходят как в цирк.

Супервторник – очень ответственный день для потенциальных кандидатов в президенты США. Не удивительно, что в этот день Байден так разволновался, что перепутал свою сестру со своей женой. Это моя младшая сестра Валерия, и я муж Джо. О, нет! Они поменялись местами. Это моя жена, это моя сестра. Они поменялись. Андрей Лазуткин:

Байден не только забывает имена своих внуков, но даже название Пентагона и фамилию министра обороны США, бессвязно отвечает на вопросы и падает с лестниц. То есть, мягко говоря, рулит всеми процессами совсем не он. В этом плане у них с Тихановской много общего. Как ни удивительно, их и спецслужбы сближают общие финансовые интересы. Нашим деятелям надо получить американские деньги на длительную и тяжелую борьбу. А американским подразделениям, которые занимаются информационной войной и аналитикой, надо выбить бюджет на новое направление. Допустим, создать очередное американское СМИ в Вильнюсе, ориентированное на Беларусь. Поэтому из нафталина и достали людей типа Олбрайт, которая бомбила Югославию. Это такая открытая демонстрация намерений.