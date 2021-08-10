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Заглох в час пик. Сотрудники ГАИ помогли водителю такси в Минске

10 августа 2021 16:01
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ помогли водителю такси, у которого в час пик сломался автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заглох в час пик. Сотрудники ГАИ помогли водителю такси в Минске-1

Вечером экипаж отдела ГАИ Заводского РУВД проезжал по улице Крупской. Инспекторы заметили на дороге стоящий с включенной аварийкой автомобиль. Водитель пояснил, что такси заглохло. Сотрудники помогли отбуксировать машину.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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