Ігар Марзалюк: на нашай зямлі ўпершыню нарадзілася славянскае слова і зыходная для ўсіх славян мова

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк расскажет про этапы формирования белорусского народа. Докажет, что сердцем славянщины, ее криницой и первоистоком являются земли белорусского Полесья и прилегающие к нему территории Поднепровья и Посожья. Впервые славянское слово и исходный для всех славян язык зародились именно на нашей земле.
Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Этапы фарміравання беларускага народа.
Дагістарычны этап. Беларускі народ як з’ява гістарычная сфарміраваўся далёка не адразу. Яго з’яўленню папярэднічала некалькі перыядаў у развіцці агульнасцей, па-за якімі немагчыма ўявіць нашу дагісторыю і протагісторыю.
Самы старажытны перыяд, этнічная «дагісторыя», індаеўрапейскі. Гэта перыяд індаеўрапейскага адзінства, агульнасці, што існавала ў эпоху бронзавага веку (III – II тысячагоддзе да н. э.) на тэрыторыі Еўразіі – агульных продкаў армян, славян, балтаў, грэкаў, германцаў, кельтаў, раманцаў, хетаў, іранцаў і шэрага іншых этнічных агульнасцей. Старажытнейшая моўная спадчына, якая ацалела і дайшла да нас з той эпохі – санскрыт. У лінгвістыцы існуе паняцце агульнай індаеўрапейскай лексікі – тых слоў, якія ёсць ва ўсіх сучасных індаеўрапейскіх мовах. Гэта агульная спадчына захавалася і дайшла да нашых дзён у агульнасці паданняў, легенд, казак, традыцыйных арнаментаў і сімвалаў, характэрных для ўсіх сучасных народаў, маючых індаеўрапейскае паходжанне.
Наступны перыяд нашай дагісторыі – балта-славянскі. Самыя блізкія мовы сярод індаеўрапейскіх – мовы балцкай і славянскай моўнай груп. Гэта дазваляе выказаць меркаванне аб існаванні ў эпоху ранняга жалезнага веку (I тысячагоддзе да н. э.) некалі адзінай агульнасці – агульных продкаў усіх славянскіх і балцкіх народаў без выключэння.
Протагістарычны этап. Перыяд агульнаславянскага адзінства. Існуюць дзве асноўныя тэорыі аб славянскай прарадзіме і адпаведна культурах, якія прэтэндуюць на дадзеную славянскасць – вісла-одэрскай і прыпяцка-дняпроўскай. Вісла-одэрская тэорыя была сфармулявана ў працах прадстаўнікоў польскай навукі ў 30–50-х гг. ХХ ст. Сутнасць вісла-одэрскай тэорыі зводзіцца да таго, што праславяне сфарміраваліся паміж Одэрам і Віслай, а ў першых стагоддзях нашай эры яны пачалі рассяляцца на поўдзень, усход і захад.
Подробности в видеоматериале.