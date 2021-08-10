Ігар Марзалюк: на нашай зямлі ўпершыню нарадзілася славянскае слова і зыходная для ўсіх славян мова

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк расскажет про этапы формирования белорусского народа. Докажет, что сердцем славянщины, ее криницой и первоистоком являются земли белорусского Полесья и прилегающие к нему территории Поднепровья и Посожья. Впервые славянское слово и исходный для всех славян язык зародились именно на нашей земле.

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Этапы фарміравання беларускага народа.

Дагістарычны этап. Беларускі народ як з’ява гістарычная сфарміраваўся далёка не адразу. Яго з’яўленню папярэднічала некалькі перыядаў у развіцці агульнасцей, па-за якімі немагчыма ўявіць нашу дагісторыю і протагісторыю.

Самы старажытны перыяд, этнічная «дагісторыя», індаеўрапейскі. Гэта перыяд індаеўрапейскага адзінства, агульнасці, што існавала ў эпоху бронзавага веку (III – II тысячагоддзе да н. э.) на тэрыторыі Еўразіі – агульных продкаў армян, славян, балтаў, грэкаў, германцаў, кельтаў, раманцаў, хетаў, іранцаў і шэрага іншых этнічных агульнасцей. Старажытнейшая моўная спадчына, якая ацалела і дайшла да нас з той эпохі – санскрыт. У лінгвістыцы існуе паняцце агульнай індаеўрапейскай лексікі – тых слоў, якія ёсць ва ўсіх сучасных індаеўрапейскіх мовах. Гэта агульная спадчына захавалася і дайшла да нашых дзён у агульнасці паданняў, легенд, казак, традыцыйных арнаментаў і сімвалаў, характэрных для ўсіх сучасных народаў, маючых індаеўрапейскае паходжанне.