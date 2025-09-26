Европа ничем не может помочь, потому что она сама в тотальном кризисе – Марина Таубер

Марина Таубер, депутат парламента Молдовы от оппозиционного блока «Победа»:

Европа нам абсолютно ничем не может помочь, потому что она сама в тотальном кризисе. И вот эти вот все сказки, которые нам рассказывают уже шесть лет. Прошло уже шесть лет. Все. Они ничего не смогли сделать. Во всех сферах абсолютно ужасный кризис. Это и сельское хозяйство, и животноводство, это и образование, опять же, и здравоохранение, это повышенные цены на коммунальные услуги, это отток граждан более 230 тысяч. Это тот факт, что на 100 тысяч рабочих мест стало меньше. Я могу продолжать очень долго.

Нашего с вами эфира и других эфиров не хватит, чтобы показать, как PAS поступательно разрушали за 6 лет нашу страну. Видимо, что вот как сейчас они пытаются это сделать – просто сдать ее европейским кураторам. В том числе, кстати, набирая долги, кредиты, которые нужно будет отдавать нашим внукам и правнукам. Но с прошлого года и весь этот период времени не только оппозиция, но люди, которые не хотят больше вот этого режима, говорят им стоп, говорят им нет. И мы уверены твердо, что 28 сентября произойдет смена власти. Их больше не будет у власти.

Люди их выгонят своими голосами. Именно поэтому они сейчас готовятся. И абсолютно не случайно, что именно за неделю до выборов поступила информация о том, что Европа будет вводить свои войска в нашу страну. То есть они понимают, что они теряют власть. И они при полной поддержке и зеленом свете на весь этот беспредел от европейцев просто подготавливаются, чтобы ее не отдать силовыми методами.

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