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Лавочки и урны из мусора сделали в Борисове

03 мая 2019 13:45
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В Борисове ставку на полезный круговорот пластиковых материалов сделали ещё год назад, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Лавочки и урны из мусора сделали в Борисове-1

Детская площадка у завода – опытный и практический образец продукции, на все сто состоящей из б/у полимеров. Антивандальные лавочки футуристического дизайна и плитка, попросту говоря, сделаны из мусора.

Лавочки и урны из мусора сделали в Борисове-4

Сергей Егоров, главный инженер ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий»:
Мы дали полимеру вторую жизнь. И не просто вторую жизнь, а обозначили ему достаточно хорошую область применения. Это очень важно. Это зависит от каждого из нас. Чтобы наша страна стала намного чище.

Лавочки и урны из мусора сделали в Борисове-7

Производство начинается здесь: горы спрессованных пакетов и прочих плёнок попадают сюда и со свалки, и от прямых поставщиков.

Лавочки и урны из мусора сделали в Борисове-10

Лавочки и урны из мусора сделали в Борисове-12

Уже здесь из гранул, произведенных из «вторички», создают товары NEW. На выходе – мешки для мусора из мусора, контейнеры для его сбора, трубы и другие хозтовары не пищевого назначения. Чисто европейский заказ и вот такие люки для зелёных зон.

Лавочки и урны из мусора сделали в Борисове-15

# Экология # общество # Сергей Егоров

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