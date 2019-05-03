Лавочки и урны из мусора сделали в Борисове

В Борисове ставку на полезный круговорот пластиковых материалов сделали ещё год назад, рассказали в программе «Специальный репортаж».
В Борисове ставку на полезный круговорот пластиковых материалов сделали ещё год назад, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Детская площадка у завода – опытный и практический образец продукции, на все сто состоящей из б/у полимеров. Антивандальные лавочки футуристического дизайна и плитка, попросту говоря, сделаны из мусора.
Сергей Егоров, главный инженер ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий»:
Мы дали полимеру вторую жизнь. И не просто вторую жизнь, а обозначили ему достаточно хорошую область применения. Это очень важно. Это зависит от каждого из нас. Чтобы наша страна стала намного чище.
Производство начинается здесь: горы спрессованных пакетов и прочих плёнок попадают сюда и со свалки, и от прямых поставщиков.
Уже здесь из гранул, произведенных из «вторички», создают товары NEW. На выходе – мешки для мусора из мусора, контейнеры для его сбора, трубы и другие хозтовары не пищевого назначения. Чисто европейский заказ и вот такие люки для зелёных зон.