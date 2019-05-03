Лавочки и урны из мусора сделали в Борисове

Сергей Егоров, главный инженер ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий»:

Мы дали полимеру вторую жизнь. И не просто вторую жизнь, а обозначили ему достаточно хорошую область применения. Это очень важно. Это зависит от каждого из нас. Чтобы наша страна стала намного чище.