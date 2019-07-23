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Латвийская рысь Тор появилась в Минском зоопарке

23 июля 2019 18:52
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Новости Беларуси. Новые апартаменты для питомцев и латвийская рысь в подарок. Столичный зоопарк готовится отметить 35 день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Латвийская рысь Тор появилась в Минском зоопарке-1

Новый житель прибыл в зоопарк из Риги. Европейская рысь Тор сейчас привыкает к местному климату и знакомится с соседкой Машей. Сотрудники надеются, что рыси вскоре создадут пару и порадуют минчан потомством.

Латвийская рысь Тор появилась в Минском зоопарке-4

Возможность переехать в обновленные вольеры получили и другие дикие обитатели. Ремонт сделали преддверие дня рождения. Юбилей зоопарк отпразднует 10 августа. Для гостей организаторы подготовили интерактивные площадки, конкурсы и фотозоны.

Латвийская рысь Тор появилась в Минском зоопарке-7


Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка
Мы приобрели 5-летнего самца рыси. Ведет себя он очень хорошо, спокойно. Одна из редких кошек, которая спокойно реагирует на посетителей. Достаточно контактна и дружелюбна, агрессии к служителям не проявляет.

Латвийская рысь Тор появилась в Минском зоопарке-9

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Приглашаем всех 10 августа в Минский зоопарк. Для деток будет проходить бумажное шоу, азотное шоу. Смогут поучаствовать в шоу роботов-трансформеров.

# Зоопарк # общество # Татьяна Солтысова # Ирина Климчук # Фотофакт

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