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Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте и реабилитацию нацизма

23 июля 2019 16:58
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Новости Беларуси. Глава государства подписал и закон об изменениях в Уголовном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте и реабилитацию нацизма-1

В частности, корректировка коснулась антинаркотических статей – благодаря снижению нижнего порога наказания их будут назначать более избирательно. Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте, а также реабилитацию нацизма.

Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте и реабилитацию нацизма-4

Михаил Бедункевич, начальник управления по противодействию экстремизму ГУБОПик МВД Беларуси:
Это позволяет привлекать к ответственности лиц, которые публично оправдывают нацизм, одобряют его или отрицают преступления нацистского режима либо прославляют и оправдывают нацистских преступников и их пособников. Началом нашей инициативы по усилению борьбы с пропагандой нацизма послужили обоснованные возмущения простых людей, перед которыми все чаще стали красоваться своими фашистскими татуировками и приветствиями некоторые наши личности. Эти происшествия стали достоянием широкой общественности.

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Документы вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования.

# Уголовное законодательство # общество # Михаил Бедункевич # Фотофакт

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