Сезон отпусков. Куда ездят отдыхать белорусы?

Новости Беларуси. Курортные маршруты по-белорусски. Мы узнали, какие города в сезон отпусков минчане выбирают для отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Курортные маршруты по-белорусски. Мы узнали, какие города в сезон отпусков минчане выбирают для отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Провести бесценные дни отпуска жители столицы спешат по выгодной цене. Альтернативой Египту и Болгарии становятся путешествия по Беларуси. Причем маршруты уже готовых туров минчане выбирают все реже.
Подорожают ли путёвки и как защититься туристу от недобросовестных операторов?
С чемоданом в руках горожане отправляется на железнодорожный и автовокзалы и покупают приглянувшиеся билеты. Мы узнали, куда уезжают отпускники.
Очень хороший отдых на озерах. Ездили, смотрели белорусские замки.
В Брестскую область уезжаю, в Пружаны. Очень красивый и чистый городок, занимает не последнее место в Брестской области.
Не против по Беларуси тоже попутешествовать. На озера Браславские, допустим, на Нарочь. Там очень хорошо, были уже неоднократно.