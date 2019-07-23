Рабочие отношения станут гибче и прозрачнее. Рассказываем, что изменилось в Трудовом кодексе

Новости Беларуси. Работа в мобильном режиме и отцовский отпуск. Более 260 изменений ждет Трудовой кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий закон 27 июля подписал Президент.

Реформу готовили более двух лет с учётом интересов всех игроков рынка труда. Рабочие отношения станут гибче и прозрачнее, а социальные гарантии работников расширятся. Отцы теперь смогут брать двухнедельный отпуск в течение полугода после рождения ребёнка. А женщины раньше выходить из декрета, даже если работа связана с командировками и ночными сменами. Одна из новаций в контрактной системе – гарантия занятости. Максимальный срок контракта с добросовестными сотрудниками теперь составит 5 лет.

Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Если работник уже отработал на первом контракте год либо два, либо три, зарекомендовал себя, не допускал нарушений в трудовой дисциплине, в дальнейшем уже, если речь идет о продлении контракта, то наниматель не вправе предложить работнику контракт на год. В данном случае контракт необходимо продлевать в рамках пятилетнего срока, это означает, если первый контракт был на год, то следующий необходимо продлевать на 4, если был на 2, то на 3. В рамках 5-летнего срока.

Вместе с тем ситуации бывают разные. Иногда сам работник не хочет продлевать контракт сразу на два-три года, ему хочется на один. Норма сохраняет право за работником обратиться к нанимателю с такой просьбой, с таким заявлением о том, что он хочет продолжать трудовые отношения, но вместе с тем контракт продлевать только на год. Если есть желание работника и согласие нанимателя, контракт продлевается только на год.

Впервые в Трудовом кодексе появится понятие дистанционный труд. Эту новацию продиктовало активное развитие информационных технологий. Удалённых работников становится всё больше. Теперь фрилансеры смогут официально оформить отношения с нанимателем и получать полный социальный пакет.