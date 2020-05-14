Сакура зацвела в Витебске. Это явление происходит второй год подряд

Новости Беларуси. В Витебске второй год подряд цветет сакура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два деревца, символы Страны восходящего солнца, прекрасно прижились в Ботаническом саду. Сначала специалисты опасались, что теплолюбивые растения не смогут пережить белорусские зимы. Но последние два года они оказались достаточно мягкими.

Период цветения сакуры всего две недели. Если кто-то еще не успел полюбоваться чудо-деревцами, стоит поспешить.

Елена Ананьева, жительница Витебска:

Сакуру видим второй год, в прошлом году она уже цвела. И мы фотографировались. В этом – тоже. Место нравится, рядом с домом опять-таки, хорошо, красиво. Ну и цветущая сакура тоже удивляет красотой второй год уже.