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Сакура зацвела в Витебске. Это явление происходит второй год подряд

14 мая 2020 06:50
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Новости Беларуси. В Витебске второй год подряд цветет сакура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сакура зацвела в Витебске. Это явление происходит второй год подряд -1

Два деревца, символы Страны восходящего солнца, прекрасно прижились в Ботаническом саду. Сначала специалисты опасались, что теплолюбивые растения не смогут пережить белорусские зимы. Но последние два года они оказались достаточно мягкими.  

Сакура зацвела в Витебске. Это явление происходит второй год подряд -3

Период цветения сакуры всего две недели. Если кто-то еще не успел полюбоваться чудо-деревцами, стоит поспешить.

Сакура зацвела в Витебске. Это явление происходит второй год подряд -5

Елена Ананьева, жительница Витебска:
Сакуру видим второй год, в прошлом году она уже цвела. И мы фотографировались. В этом – тоже. Место нравится, рядом с домом опять-таки, хорошо, красиво. Ну и цветущая сакура тоже удивляет красотой второй год уже. 

Сакура зацвела в Витебске. Это явление происходит второй год подряд -7

Цветущая сакура еще несколько дней будет радовать горожан. Данный сорт примечателен плакучей формой кроны и обилием нежно-розовых махровых цветков.  

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