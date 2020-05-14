Сакура зацвела в Витебске. Это явление происходит второй год подряд

Новости Беларуси. В Витебске второй год подряд цветет сакура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске второй год подряд цветет сакура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два деревца, символы Страны восходящего солнца, прекрасно прижились в Ботаническом саду. Сначала специалисты опасались, что теплолюбивые растения не смогут пережить белорусские зимы. Но последние два года они оказались достаточно мягкими.
Период цветения сакуры всего две недели. Если кто-то еще не успел полюбоваться чудо-деревцами, стоит поспешить.
Елена Ананьева, жительница Витебска:
Сакуру видим второй год, в прошлом году она уже цвела. И мы фотографировались. В этом – тоже. Место нравится, рядом с домом опять-таки, хорошо, красиво. Ну и цветущая сакура тоже удивляет красотой второй год уже.
Цветущая сакура еще несколько дней будет радовать горожан. Данный сорт примечателен плакучей формой кроны и обилием нежно-розовых махровых цветков.