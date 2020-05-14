«Чтобы люди смотрели, помнили». Под Могилёвом студенты и работники колледжа воссоздают истребитель времён ВОВ

Новости Беларуси. Легендарный истребитель времен Великой Отечественной войны воссоздают под Могилевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет Ла-5 пополнит экспозицию под открытым небом в Буйничах.

Собирают военный истребитель работники и студенты агролесотехнического колледжа из другой крылатой машины – «кукурузника» АН-2. Эта списанная сельхозтехника одного из хозяйств области досталась колледжу в подарок. Сейчас мастера изучают чертежи, разбирают двигатель и обшивку, чтобы приблизить внешний вид самолета к оригиналу.

Константин Михалёнок, преподаватель Могилевского государственного агролесотехнического колледжа:

Хотелось бы, чтобы истребитель получился максимально похож на тот, который был на самом деле. И по размерам, и по форме. Работы, конечно, предстоит очень много. Хотелось бы, чтобы и после нас осталась память, чтобы люди смотрели, помнили и не повторяли.

Идеей воссоздать историческую линию обороны загорелся еще пять лет назад руководитель колледжа Георгий Малиновский.

За это время в экспозиции под открытым небом появились легендарная «Катюша», немецкий пулемет, пушки, траншеи, землянка, блиндаж и наблюдательная вышка.

Георгий Малиновский, директор Могилевского государственного агролесотехнического колледжа:

Мы будем дальше творчески решать вопрос укомплектования площадок техникой. Потому что мы готовим не только профессионала, рабочего, специалиста. Мы готовим гражданина, который должен любить свою Родину. Все то, что мы сделали в этой военной реконструкции, это эффективнее действует любой книги, любого кино, любых встреч.