Лариса Гринько: «На улице, может быть, и узнавали, но у нас народ очень скромный. Никто никогда не подходил»

Лариса Гринько, телеведущая:

Вы знаете, на улице, может быть, и узнавали, но у нас народ очень скромный. Никто никогда не подходил и не говорил, что – дайте автограф. Я вам расскажу такой убедительный пример, как меня узнавали. Новогодний корпоратив, там приглашены все ведущие, сотрудники телевидения и поклонники телевидения. Вот мы сидим за круглым столиком, такая маленькая компания, ну, барышни и вдруг присылают мне бутылку шампанского и шоколад.

Я думаю, ну всё, слава пришла, и я такая уже довольная. Потом подходит человек, который прислал, и говорит: «Вы знаете, мне так нравится, как вы работаете. Вы же Лена Ладутько».

То есть он даже не знал, кто я, наверное, просто он перепутал. Бывали случаи, когда меня называли другим именем, другой фамилией, но, наверное, они где-то узнавали, что да, где-то мы видели этого человека, но так, чтоб уже говорить, что узнаваемость такая беспредельная – нет.