Лариса Гринько: «Всегда надо искать в себе что-то новое, сублимировать свою энергию»

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Некоторые боятся потеряться в профессии или думают, что будет после их телевизионной карьеры. Как не потерять себя?

Лариса Гринько, телеведущая:

Как не потерять? Всё время жить в ладу с собой, а небеса подскажут. Это как плотина на речке, если её даже прикроешь, вот этот энергетический поток, она всё равно прорвёт, если у неё хватит сил. Всегда надо искать в себе что-то новое, сублимировать свою энергию.

«И никто из моих коллег не принёс стакан воды!» Лариса Гринько рассказала о казусах в прямом эфире

Вадим Щеглов:

Многие женщины боятся уходить на пенсию. Они боятся, что они сядут дома и будут вязать носки.