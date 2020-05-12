Лариса Гринько: «Всегда надо искать в себе что-то новое, сублимировать свою энергию»

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Некоторые боятся потеряться в профессии или думают, что будет после их телевизионной карьеры. Как не потерять себя?
Лариса Гринько, телеведущая:
Как не потерять? Всё время жить в ладу с собой, а небеса подскажут. Это как плотина на речке, если её даже прикроешь, вот этот энергетический поток, она всё равно прорвёт, если у неё хватит сил. Всегда надо искать в себе что-то новое, сублимировать свою энергию.
«И никто из моих коллег не принёс стакан воды!» Лариса Гринько рассказала о казусах в прямом эфире
Вадим Щеглов:
Многие женщины боятся уходить на пенсию. Они боятся, что они сядут дома и будут вязать носки.
Лариса Гринько:
А многие женщины мечтают о том, чтобы уйти на пенсию. Вы посмотрите, какой сегодня тренд: девушки хотят выйти замуж за богатого банкира, сидеть дома и ничего не делать, ходить только в лучшем случае в фитнес-клуб или ещё куда-то. Поэтому здесь очень спорный вопрос.
Мне кажется, что для тех, кто вырос в то время, когда женщина была труженица, когда нужно было, кроме того, что выполнять роль матери, хозяйки дома, нужно, прежде всего, заявить о себе в профессии. Это очень важно. Конечно же, это очень важно, потому что раз мы родились в этой стране, в этом обществе, мы должны сделать что-то полезное для этого общества, оставить какой-то след.
Но я всегда считала, даже в ранней юности, что жизнь – это немножко больше, чем работа.