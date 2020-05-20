«Першит горло, и сразу мысль такая: «О Боже, может, это коронавирус?!» Выясняем, можно ли надумать себе болезнь

В программе «Большой город» спросили психолога о том, как относиться к тревожным мыслям о своем здоровье.
Илона Волынец, ведущая СТВ:
Сейчас мы с особым каким-то таким трепетом относимся к состоянию своего организма, прислушиваемся. Скажу честно, я сама иногда думаю, что у меня першит горло, и сразу мысль такая: «О Боже, может, это коронавирус?!» И я ж не одна такая. Мы все опасаемся. А можно ли психологически как-то накрутить себе болезнь?
Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Можно, можно накрутить себе болезнь. Это, вообще, про тревогу. Мы не понимаем, что происходит. Тревога не имеет объекта. Страх имеет объект, то есть мы знаем, чего мы боимся. А тревога всегда направлена в будущее, и она не имеет объекта. И мы пытаемся как-то вот объективировать. Кто-то объективирует это в болезнь – прислушиваться к себе – это нормально. А если это начинает управлять вашей жизнью, то тогда, наверное, это вариант не нормы. И тогда стоит обратиться к психологу – что же, на самом деле, скрывается за этой тревогой.