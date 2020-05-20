«Першит горло, и сразу мысль такая: «О Боже, может, это коронавирус?!» Выясняем, можно ли надумать себе болезнь

В программе «Большой город» спросили психолога о том, как относиться к тревожным мыслям о своем здоровье.

Илона Волынец, ведущая СТВ:

Сейчас мы с особым каким-то таким трепетом относимся к состоянию своего организма, прислушиваемся. Скажу честно, я сама иногда думаю, что у меня першит горло, и сразу мысль такая: «О Боже, может, это коронавирус?!» И я ж не одна такая. Мы все опасаемся. А можно ли психологически как-то накрутить себе болезнь?