«Мы записываем песни, которые дети поют дома, монтируем и выпускаем в Сеть». Как творческие коллективы гастролируют онлайн

Суета, шум, бешеная скорость и соблазны мегаполиса таят в себе немало опасностей как для окружающей среды, так и для нас самих. Ко всему добавилась пандемия. В погоне за хорошей должностью, лучшими условиями проживания, да и личным счастьем, мы забываем о самом главном – о своём здоровье. В программе «Большой город» о том, куда направить все переживания.

Творчество и любимое дело поглощает наши стрессы и даже способно исцелять. В случае с коллективом «Святки» – это возможность продвинуться вперёд и стать ещё более известными.

Номера образцового ансамбля народной песни уже увидели там, куда бы сами не доехали с гастролями.

Дом, дача, автомобиль... Поют и танцуют онлайн дети из различных локаций. Такие цифровые трансляции выдаются наиболее эффектными, когда вместе с внуками в прямой портал творчества выходят бабушки и младшие родственники. Ведь и те и другие скованы самоизоляцией в возможностях общения с внешним миром.