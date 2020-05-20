«Мы записываем песни, которые дети поют дома, монтируем и выпускаем в Сеть». Как творческие коллективы гастролируют онлайн
Суета, шум, бешеная скорость и соблазны мегаполиса таят в себе немало опасностей как для окружающей среды, так и для нас самих. Ко всему добавилась пандемия. В погоне за хорошей должностью, лучшими условиями проживания, да и личным счастьем, мы забываем о самом главном – о своём здоровье. В программе «Большой город» о том, куда направить все переживания.
Творчество и любимое дело поглощает наши стрессы и даже способно исцелять. В случае с коллективом «Святки» – это возможность продвинуться вперёд и стать ещё более известными.
Номера образцового ансамбля народной песни уже увидели там, куда бы сами не доехали с гастролями.
Дом, дача, автомобиль... Поют и танцуют онлайн дети из различных локаций. Такие цифровые трансляции выдаются наиболее эффектными, когда вместе с внуками в прямой портал творчества выходят бабушки и младшие родственники. Ведь и те и другие скованы самоизоляцией в возможностях общения с внешним миром.
Виталий Казанович, педагог-аккомпаниатор образцового ансамбля народной песни «Святкі»:
Людям не хватает общения, но благодаря этим видеороликам, дети ждут с нетерпением чего-то нового, креативного. Они очень любят и знают, что получится интересно и с нетерпением все ждут.
Наталья Булицкая, руководитель образцового ансамбля народной песни «Святкі»:
Наша концертная деятельность продолжается онлайн. Мы записываем песни, которые дети поют дома, монтируем и выпускаем в Сеть.
Дарья Давыденко, режиссер Дворца детей и молодёжи «Золак»:
Я теперь уже в роли мамы. У меня самой двое детей, которые занимаются в нашем учреждении. Конечно, мне хочется с максимальной теплотой, любовью, отдачей поделиться со всеми знаниями, опытом с нашими ребятами, которые в то же время являются нашей семьёй. Пусть немножко более масштабной, но в то же время мы уже сами часть большой семьи, которую уже нельзя не полюбить.
Когда семейный быт стал утомлять, молодая женщина отправилась на конкурс красоты и стала «Миссис Россия Интернешнл-2018». Много лет жила в Златоглавой. Но всё же вернулась на родину, в Минск. И, как мама двух очаровательных принцесс, решила, что будет в белорусской столице развивать детское творчество. Справиться со всеми сложностями ей тоже помогли таланты.
Дарья Давыденко:
Сейчас для нас открылись новые горизонты. Помимо того, что мы сами запускаем очень большое количество различных увлекательных челленджей и программ, активно поддерживаем таких же единомышленников по всей республике. Мы стараемся в режиме онлайн охватить все сферы творчества и, скажем так, духовной жизни детей.