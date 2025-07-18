Евгений Королёк замкнул тройку лучших по итогам шестого этапа «Тур России»

Евгений Королек замкнул тройку лучших по итогам шестого этапа международной веломногодневки «Тур России», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, участие в гонке принимают более 100 спортсменов, наша страна представлена двумя командами – велосипедным клубом «Минск» и национальной сборной. Дистанцию в 111 километров многократный чемпион Беларуси провел в группе лидеров и расположился на третьей ступени пьедестала.

Для земляка это призовое место стало уже третьим, ранее Королек выиграл первый этап и взял бронзу на четвертом. Завершится многодневка 19 июля в Уфе. Общая протяженность маршрута в 2025 году увеличена и составляет 917 километров.