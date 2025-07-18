Тиханский рассказал, где сейчас основное поле войны у США

Григорий Азаренок, СТВ:

Но вот сейчас мы видим, что в мире закипают три больших региона милитаризации, противостояния. Это Ближний Восток, Восточно-Европейский фланг и Азиатско-Тихоокеанский регион. И на этой неделе президент Индонезии прибыл к Александру Лукашенко. Батька его принимал у себя дома. Мне кажется, что решается и субъективными, и объективными факторами, где будет мировая война вот из этих трех регионов.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

По последним высказываниям специалистов Пентагона, экспертов, назовите как угодно, но не основных, конечно, а со стороны. Они считают, что основное поле войны – Индокитай. В этом плане пробивается и другая мысль, что может быть и две войны. Европейская и война в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А вот как? Хватит ли у них на это возможностей и ресурсов? Как мы видели с последних действий США, когда брошено было Трампом в сторону Зеленского: «Ну 18 ракет я тебе дам». 18 ракет на один залп одной батареи Patriot. То есть ресурсы начинают считать.