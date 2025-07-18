Что такое ЗРК Patriot? Рассказал Александр Тиханский

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы как военный специалист, конкретное заявление Трампа по Patriot. Подсчитали в общем – это примерно 80 ракет, 16 установок. Каков ваш профессиональный анализ?

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Что такое Patriot? Потому что очень часто путают пусковые установки, батареи, потом сам комплекс, система и так далее. Patriot – это зенитно-ракетный комплекс. Самая меньшая автономная боевая часть, которая может воевать самостоятельно – и то без спутника они не могут воевать – это батарея. Вот по нашему ПВО советскому относительно самостоятельная боевая часть – это дивизион, а у них – батарея. В батарее есть несколько пусковых установок. Разница у них от 6 до 12. По пусковым судить нельзя. Надо судить по самостоятельности комплекса. Пусковые установки, радар и кабина управления – три составляющие вещи. И когда сказал Трамп про какие-то 17, здесь я чувствую, что 17 пусковых – может быть. Но на боевом дежурстве в США всего 26 ЗРК. Мы должны понимать, что это он говорил просто о пусковых. Ну что такое 18 ракет? Это вообще ничего. На одну цель уходит 2-3 ракеты.