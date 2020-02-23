Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной

Андрей Коровянский, директор Центра городского развития Мурманской области (Россия):

В Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с российскими городами и украинскими городами. Я даже считаю, что мы вполне сейчас сравнились с прибалтийцами, которые всегда отделялись. Поэтому я здесь вынужден постоянно, чуть ли не ежедневно приводить в пример наше белорусское озеленение именно деревьями и кустарниками, обрезкой и уходом.

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Мы, конечно, в последние годы, наверное, все-таки потеряли озеленение однолетниками и многолетниками, есть моменты такие. Но принципиальный подход у нас очень высокопрофессиональный.