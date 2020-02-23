Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси

Новости Беларуси. Барановичи могут смело претендовать на статус самого зеленого уголка Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Экологию в приоритет поставили еще несколько десятилетий назад. Теперь высаживать деревья, ухаживать за цветами и возводить спортплощадки – обоюдное желание горожан и местных властей. Не обходится, правда, и без ложки дегтя.

Григорий Кособуцкий, председатель Барановичского городского Совета депутатов:

Мы построили в 2017 году сквер Знаки зодиака. Идея такая: у каждого знака зодиака есть свое дерево. Кое-кому, наверное, не по нраву пришелся наш сквер. Сломали две скамейки, поломали таблички информационные, которые указывали, какому дереву какой знак зодиака подходит. В течение одной недели мы это все восстановили. В настоящее время этот сквер в хорошем состоянии.

Неприятный случай не станет камнем преткновения в истории озеленения города. Год назад Барановичи пополнились несколькими зелеными объектами. Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной В самом молодежном районе заложили парк семейных деревьев, на улице Комарова появилась Аллея авиаторов. Планы на 2020-й и вовсе грандиозные.

Григорий Кособуцкий:

Каждый горожанин имеет возможность в честь какого-то юбилея посадить свое дерево. Для этого надо обратиться в отделы ЗАГСа. Плюс в том, что тот человек, который поучаствовал в создании того или иного объекта, посадил дерево или куст, он никогда в жизни не будет делать плохо.