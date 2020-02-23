Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер
Новости Беларуси. История этого конфликта развивалась на протяжении нескольких лет. Чтобы часть Грушевского сквера не превратилась в стройплощадку, местные жители выходили на акции протеста, обращались в милицию и даже записали видеопослание Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы требуем остановить вырубку деревьев и уничтожение зеленых зон в Грушевке, которых здесь и так очень мало. Оставьте наш сквер!
Грушевский сквер – это без малого 2 гектара земли и почти 300 деревьев. 80 из них попали в зону возведения нового жилого дома. Застройщик «наступил» на зеленый участок лишь на схеме проекта.
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Воплотить вырубку не успел, помешал общественный резонанс. На неделе судьба многострадального объекта, наконец, решилась. Скверу быть, пообещал глава государства.
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:
Вопрос вышел на более высокий уровень, на котором принято решение. Однозначно территория сквера будет сохранена в прежних размерах и застройщик откорректирует документацию, исключая этот кусочек земли.
И хотя обещание Президента пока существует лишь в устной форме, минчане уверены – данному слову можно верить.
Александр Лукашенко не раз обращал внимание народа и правительства на актуальность экологических вопросов в стране.
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Свою бескомпромиссную позицию в отношении загрязнения природы Президент вновь озвучил во время недавнего рабочего визита в Светлогорск.