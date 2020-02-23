Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер

Новости Беларуси. История этого конфликта развивалась на протяжении нескольких лет. Чтобы часть Грушевского сквера не превратилась в стройплощадку, местные жители выходили на акции протеста, обращались в милицию и даже записали видеопослание Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы требуем остановить вырубку деревьев и уничтожение зеленых зон в Грушевке, которых здесь и так очень мало. Оставьте наш сквер!

Грушевский сквер – это без малого 2 гектара земли и почти 300 деревьев. 80 из них попали в зону возведения нового жилого дома. Застройщик «наступил» на зеленый участок лишь на схеме проекта.

Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей

Воплотить вырубку не успел, помешал общественный резонанс. На неделе судьба многострадального объекта, наконец, решилась. Скверу быть, пообещал глава государства.