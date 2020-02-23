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Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей

23 февраля 2020 17:10
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Новости Беларуси. Безоблачным положение наших скверов назвать сложно. Только в столице счет таких «забытых» зеленых зон идет на сотни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей-1

Татьяна Тяпкина, ландшафтный дизайнер:
Правильно то, что у нас сохраняются те парки, которые у нас были. С другой стороны, мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей. Нет хорошей комфортной городской среды.

Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей-4

Сквер по определению – благоустроенная зеленая зона внутри жилой застройки. Его назначение самое что ни на есть урбанистическое.

Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной

Пешеход отдохнет в пути, соседи встретятся для беседы, мамы приведут детей на прогулку. К знаменателю «многофункциональный» давно пришли наши близкие и далекие соседи.

Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей-7

Татьяна Тяпкина:
Небольшой парк, городское пространство, которое разбито на небольшие секторы для потребностей каждой группы. Тут есть спортивная площадка, тут есть современная детская площадка, есть театр, сцена, на которой можно проводить различные мероприятия.

Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси

Любая зеленая зона, которую мы привыкли по старинке называть двор, может превратиться в благоустроенную релакс-площадку.

Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей-10

# Озеленение # общество # Татьяна Тяпкина # Фотофакт

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