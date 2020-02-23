Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей

Новости Беларуси. Безоблачным положение наших скверов назвать сложно. Только в столице счет таких «забытых» зеленых зон идет на сотни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Тяпкина, ландшафтный дизайнер:

Правильно то, что у нас сохраняются те парки, которые у нас были. С другой стороны, мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей. Нет хорошей комфортной городской среды.

Сквер по определению – благоустроенная зеленая зона внутри жилой застройки. Его назначение самое что ни на есть урбанистическое. Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной Пешеход отдохнет в пути, соседи встретятся для беседы, мамы приведут детей на прогулку. К знаменателю «многофункциональный» давно пришли наши близкие и далекие соседи.