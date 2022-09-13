Лаборатории, мультиборды и компьютеры. В Солигорском горно-химическом колледже появилось новое оборудование

Новости Беларуси. Повысить уровень подготовки будущих кадров. Солигорский государственный горно-химический колледж оснастили новым современным учебным оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В колледже после ремонта открыли четыре обновленные лаборатории. В производственных мастерских установили учебные стенды. Например, для сборки электрических схем. Также появились приборы для изучения рудничных машин. Еще приобрели стенды, где наглядно представлена техническая переработка сильвинитовых руд. Кроме того, новыми красками заиграли некоторые учебные классы: заменили мебель, появились мультиборды и компьютеры.

Инна Скуратова, директор филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж»:

Филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж» – это единственное учреждение, которое готовит специалистов для горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности. Мы в тесном контакте работаем с ОАО «Беларуськалий». Он является основным заказчиком кадров. Нас активно поддерживают и помогают нам обновлять нашу материально-техническую базу.