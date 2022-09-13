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Лаборатории, мультиборды и компьютеры. В Солигорском горно-химическом колледже появилось новое оборудование

13 сентября 2022 14:00
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Новости Беларуси. Повысить уровень подготовки будущих кадров. Солигорский государственный горно-химический колледж оснастили новым современным учебным оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лаборатории, мультиборды и компьютеры. В Солигорском горно-химическом колледже появилось новое оборудование-1

В колледже после ремонта открыли четыре обновленные лаборатории. В производственных мастерских установили учебные стенды. Например, для сборки электрических схем. Также появились приборы для изучения рудничных машин. Еще приобрели стенды, где наглядно представлена техническая переработка сильвинитовых руд. Кроме того, новыми красками заиграли некоторые учебные классы: заменили мебель, появились мультиборды и компьютеры.

Лаборатории, мультиборды и компьютеры. В Солигорском горно-химическом колледже появилось новое оборудование-4

Инна Скуратова, директор филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж»:
Филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж» – это единственное учреждение, которое готовит специалистов для горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности. Мы в тесном контакте работаем с ОАО «Беларуськалий». Он является основным заказчиком кадров. Нас активно поддерживают и помогают нам обновлять нашу материально-техническую базу.

Лаборатории, мультиборды и компьютеры. В Солигорском горно-химическом колледже появилось новое оборудование-7

Новейшее оборудование позволит на высоком уровне закрепить теоретические знания на практике и получить необходимые навыки для дальнейшей работы на горнодобывающем производстве. Только в 2022 году свыше 120 человек выпустились из стен колледжа.

# Государственная политика в области образования # общество # Инна Скуратова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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