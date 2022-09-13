«Практически всегда возбуждается уголовное дело». Начальник отдела УСК по Минску о проблемах с каршерингами

Новости Беларуси. Каршеринг – сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Сергей Шуманский, ведущий:

Проблема существует на вашей правоприменительной практике. Мы говорим о том, что такая возможность по передаче правоуправления вообще существует или о том, что она должна как-то все-таки регулироваться со стороны каршеринговых сервисов, компаний?

«Количество таких ситуаций начало возрастать». О нарушении условий договора с каршеринговой компанией Петр Микула, начальник отдела УСК по Минску:

С развитием этого направления бизнеса (предоставление автомобилей в поминутную аренду), с расширением практики, увеличением количества этого транспорта на улицах, в том числе и Минска, на данный момент мы имеем сотни, даже тысячи этих автомобилей. Мы столкнулись с тем, что возникает проблема различного рода пограничных ситуаций. Если лицо получает доступ к каршеринговому автомобилю, но в нарушении условий договора с каршеринговой компанией. Простой пример. Например, вы заключили договор с каршеринговой компанией, у вас есть аккаунт в любом каршеринговом сервисе, но через ваш аккаунт доступ к этому автомобилю получаю я. А я не соответствую какому-то из условий, которые предъявляются к пользователю данного сервиса. Например, у меня может не хватать стажа вождения, у меня может не быть соответствующей категории водительского удостоверения либо же я могу находиться в состоянии алкогольного опьянения. Возникает вопрос: когда я получаю доступ к данному автомобилю, не является ли это угоном? Неправомерный доступ имеет место быть? Имеет. Поездка на автомобиле без цели хищения, она неправомерна. Фактически это угон. Вместе с тем количество таких ситуаций начало возрастать пропорционально количеству самих каршеринговых автомобилей на улицах города и с неким непониманием нашими гражданами того, что такое в самом приложении, когда они пролистывают условия договора и нажимают на кнопочку «Согласиться». Тем самым они конклюдентными действиями заключают договор аренды. Они принимают на себя ряд обязательств, требований, которым они должны соответствовать. Также они соглашаются с ответственностью, которая предусмотрена за нарушение этих требований.

Какая ответственность наступает, если каршеринговое авто попало в ДТП? Петр Микула:

Дальше возникает еще одна ситуация, если такое лицо, к примеру, попадает в ДТП. У кого возникает обязанность перед каршеринговой компанией о возмещении этого ущерба? Если это лицо, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попадает к сотрудникам ГАИ повторно, автомобиль необходимо конфисковывать в соответствии с требованием законодательства. У кого его конфисковывать: у лица, которое находилось, или у лица, от имени которого заключен договор? Правоприменительная практика столкнулась с целым рядом направлений, по которым необходимо произвести своего рода унификацию, обобщение практики и выработку единой позиции. Проблем с точки зрения законодательства не имеется. Данный вид договорных отношений урегулирован в гражданском законодательстве, уголовным законодательством. Под каждую ситуацию есть соответствующие правовые нормы, но есть проблемы именно в их применении.

Сергей Шуманский:

А сами каршеринговые компании к чему склоняются? К тому, что они стали жертвами этих хитросплетений? Как они реагируют? Понятно, что это в первую очередь их задача – каким-то образом придумать, как это все будет регулироваться. Правильно? Как каршеринговые компании страхуют себя от передачи доступа автомобиля другому лицу? Петр Микула:

Безусловно. Каршеринговые компании, причем все, пришли к тому, что разработали приложение, которое, на их взгляд, страхует их от случаев, когда доступ к автомобилю получает лицо, которое при иных условиях не получило бы доступ. И они полагают, что нажатие на галочку согласия с условиями договора фактически налагает обязательство на лицо. В случае, если это лицо не соответствует требованиям, тем самым совершает правонарушение, мы сейчас не говорим о том, что это преступление или административное, это нарушение некой правовой нормы, условий договора аренды. И они полагают, что в таком случае необходимо именно правоохранительным органам в случае соответствующих последствий, ущерба вмешиваться. Далеко не всегда эта ситуация является преступлением. Во многом здесь очень сложный и пограничный момент разграничения гражданско-правовых отношений, которые вытекают из банального нарушения договора аренды, и преступления. Главное в преступлении – это общественно опасное деяние. В чем общественная опасность деяния, когда лицо получает несанкционированный доступ к автомобилю? Сергей Шуманский:

Какие-то конкретные примеры можно привести?

Когда возникает уголовная ответственность? Петр Микула:

Безусловно, этих примеров десятки. Из последних можно привести пример, когда супруг, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, берет мобильный телефон своей жены, выходит из подъезда, находит ближайший к нему каршеринговый автомобиль, садится за руль этого автомобиля, попадает на нем в ДТП. У каршеринговой компании возникает требование имущественного характера, что соответствует договору, по возмещению ущерба, причиненного автомобилю, другому участнику ДТП. Санкции, которые предусмотрены договором за все перечисленное, – и за управление в нетрезвом виде, и за совершение ДТП. Но к кому эти требования предъявлять? К супруге, от имени которой был заключен этот договор и которая, по мнению каршеринговой компании, не предприняла должных мер, предъявлять это к лицу, которое все совершило, или мы вообще говорим о том, что у нас возник угон и в таком случае вообще не гражданско-правовые, а уголовно-правовые отношения, но уже по отношению к лицу, которое непосредственно это все осуществило? Сергей Шуманский:

Это еще плюс к тому, что это лицо будет подвержено административному наказанию. Петр Микула:

Безусловно, за совершение административных правонарушений по линии ГАИ оно будет привлекаться в любом случае. Это безотносительно того, как будет разрешена данная ситуация. Сергей Шуманский:

И как подобные дела рассматриваются?

Петр Микула:

По складывающейся практике, которая была до недавних пор, единообразной практики не было. Подобного рода ситуации могли трактоваться совершенно различно, в зависимости от территориального вопроса. То есть даже в разных районах Минска могли приниматься разные решения по таким ситуациям. Вместе с тем в настоящее время мы работаем над тем, чтобы прийти к единообразию практики в данном случае. И если мы видим признаки угона, именно неправомерного завладения транспортным средством для поездки на нем без цели хищения, тогда квалифицировать это как угон. В таком случае, что также важно для самих каршеринговых компаний, не возникает претензий именно у государства к автомобилю. О чем идет речь? В случае, если лицо совершило правонарушение повторно в состоянии опьянения, автомобиль подлежит конфискации в пользу государства. Но если оно противоправно выбыло из владения своего собственника, в данном случае каршеринговой компании, они не несут ответственности и автомобиль у них остается. Их тоже можно понять, они не хотят рисковать своим имуществом, собственностью из-за того, что некоторые граждане позволяют себе противоправное поведение. Но важно отграничивать ситуации, когда это действительно угон, а когда нет. Сергей Шуманский:

Я так понимаю, что все ситуации такого плана решаются в любом случае в суде? Петр Микула:

Естественно. По всем подобным случаям проводится проверка в порядке уголовно-процессуального законодательства. Практически всегда возбуждается уголовное дело. Затем это уголовное дело передается прокурору для направления в суд, затем рассматривается в суде, и выносится приговор. Вспомнился еще один пример, тоже достаточно интересный: когда доступ к аккаунту лицо получает не законно, а путем взлома. Мы говорим о том, что лицо взламывает чужой аккаунт и пользуется данным автомобилем от имени другого лица, но без ведома. Возникает вопрос, что это не только угон, но еще и несанкционированный доступ к информации. Каким образом происходит расчет за услуги каршеринга? Если списание происходит с аккаунта лица, который был взломан, у нас еще как минимум мошенничество. Если же нет, тогда его нет. Многообразие ситуаций, связанных с каршерингом, на самом деле достаточно велико. Именно противоправных злоупотреблений, которые себе позволяют пользователи или лица, которые хотели бы ими стать, но в силу определенных критериев не могут. Ввиду развития этого рынка количество подобного рода преступлений только растет и будет расти, я полагаю, дальше. Сергей Шуманский:

Вы видите какое-то решение такой ситуации?