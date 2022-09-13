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От водителя до асфальтобетонщика. Какую работу можно найти на ярмарке вакансий в Минске?

13 сентября 2022 13:44
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Новости Беларуси. От водителя автомобиля до асфальтобетонщика. Семь организаций предложили рабочие места на специализированной мини-ярмарке вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От водителя до асфальтобетонщика. Какую работу можно найти на ярмарке вакансий в Минске?-1

Посетители могли пройти быстрые собеседования и получить консультацию непосредственно у нанимателя. Было предложено более 100 вакансий. Дополнительная информация размещена на электронной инфоплощадке.

От водителя до асфальтобетонщика. Какую работу можно найти на ярмарке вакансий в Минске?-4

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В четверг состоится очередная электронная ярмарка вакансий с 10:00 до 12:00 на электронной площадке e-vacancy.by. Также хочу отметить, что в целом посетить наши ярмарки может любой человек. Вход свободный, достаточно при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), трудовую книжку (при ее наличии) и документ об образовании.

С начала года было проведено более 60 мини-ярмарок вакансий. Только специализированные площадки посетили свыше 600 человек.

# Работа в Минске # общество # Татьяна Подливальчева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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