КВН – это очень дорого! Почему команда «Доктор Хаусс» ушла из Высшей лиги после победы?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу» Павел Малахов.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Победили в Высшей лиге, вы стояли на сцене, но больше там не участвовали. То есть вы добились, дошли на вершину и остановились. Ушли в личные проекты?
Павел Малахов, юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу»:
Когда мы попали в телевизионный КВН, это был 2019 год. Здесь я немножко, наверное, уже разочаровался в КВН, потому что играть в КВН, скажем так, где-то в ДК, не под камерами, это один КВН. Это мой любимый КВН. Это самый прикольный КВН. Когда ты попадаешь в телевизор, ты становишься участником передачи. Ты приходишь к людям, которые делают передачу, там есть свои правила, законы, свои легитации на какие-то вещи. Они тебя либо ужимают, либо расширяют. В любом случае ты должен как-то трансформироваться, чтобы в этой новой среде двигаться дальше. То, что там надо было делать, сначала мне не нравилось, потом мы просто к этому привыкли, как-то так.
А почему мы остановились? Потому что КВН – это очень дорого. Возить коллектив – 10 человек в Москву, жить там недели две, тратить деньги на костюмы, на форму, на реквизиты, на еду, на какие-то еще процессы – это очень дорого. В наше время, когда мы играли, это было так. Чтобы ты мог конкурировать с российскими командами, нам, белорусам, надо было искать достаточное количество денег, чтобы мы могли составить некую конкуренцию этим командам.
Как появилась идея создать «ДХ Шоу»? Павел Малахов рассказал, как пришел на СТВ.