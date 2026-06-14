КВН – это очень дорого! Почему команда «Доктор Хаусс» ушла из Высшей лиги после победы?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Победили в Высшей лиге, вы стояли на сцене, но больше там не участвовали. То есть вы добились, дошли на вершину и остановились. Ушли в личные проекты?

Павел Малахов, юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу»:

Когда мы попали в телевизионный КВН, это был 2019 год. Здесь я немножко, наверное, уже разочаровался в КВН, потому что играть в КВН, скажем так, где-то в ДК, не под камерами, это один КВН. Это мой любимый КВН. Это самый прикольный КВН. Когда ты попадаешь в телевизор, ты становишься участником передачи. Ты приходишь к людям, которые делают передачу, там есть свои правила, законы, свои легитации на какие-то вещи. Они тебя либо ужимают, либо расширяют. В любом случае ты должен как-то трансформироваться, чтобы в этой новой среде двигаться дальше. То, что там надо было делать, сначала мне не нравилось, потом мы просто к этому привыкли, как-то так.

А почему мы остановились? Потому что КВН – это очень дорого. Возить коллектив – 10 человек в Москву, жить там недели две, тратить деньги на костюмы, на форму, на реквизиты, на еду, на какие-то еще процессы – это очень дорого. В наше время, когда мы играли, это было так. Чтобы ты мог конкурировать с российскими командами, нам, белорусам, надо было искать достаточное количество денег, чтобы мы могли составить некую конкуренцию этим командам.