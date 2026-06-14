Как появилась идея создать «ДХ Шоу»? Павел Малахов рассказал, как пришел на СТВ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу» Павел Малахов.

Павел Малахов, юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу»:

Кратко так: мы пришли на канал, помню как сейчас, сидит Сан Саныч, ест чипсы. Мы говорим: «Давайте сделаем что-нибудь юмористическое». Вы спросили, а что можно? Мы предложили, что можно. Вы сказали: «Давайте вот это». Все. Процесс создания шоу был зависим от того, кто мы и что может канал. Мы пришли, вы знали нас, мы знали вас, какой-то мэтч получился, и мы стартанули.

Александр Осенко:

Ты доволен результатом?

Павел Малахов:

Да, я доволен. Я доволен. Конечно, нет предела совершенству, всегда можно делать лучше. Начиная любое дело, так стараемся делать, мы должны сначала научиться всему тому, что человек уже придумал. Когда ты научишься в совершенстве делать то, что уже есть, только потом ты можешь создавать новое. Пока мы находимся на данном этапе, что мы пытаемся сделать хотя бы так, как это уже где-то есть.

Александр Осенко:

Отклик от зрителей, от команды?

Павел Малахов:

Эмоций мало у нас. Мы просто работаем, и все. Мы видим минусы, мы видим плюсы. Точно можно сказать одно, что белорусам, которые его посмотрели непредвзято, посмотрели это с позиции того, что мы им предложили, передача развлекательная. Получили отклики хорошие, получили отклики средние. Но в большем, если так взять, что-то среднее. Будем следить за этой передачей.

Александр Осенко:

Кто пишет шутки?

Павел Малахов:

У нас штатные авторы, наши ребята, у нас многопрофильные специалисты. Я считаю, что у нас в команде сосредоточены одни из лучших авторов юмора Республики Беларусь.