Он первым встретил Великую Отечественную. Брест отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Брест отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Город первым встретил Великую Отечественную войну и дольше остальных ждал прихода освободительной Красной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им пришлось отвоевывать каждый метр улиц кровью. Гитлеровцы создали в городе хорошо организованную оборону из минных полей и колючей проволоки, все дороги, ведущие к Бресту, заминировали. Освобождение стало возможным благодаря Люблинско-Брестской операции. 28 июля 1944 года жители города ликовали, а Москва салютовала в честь освобождения Бреста 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. В честь 79-й годовщины в Брестской крепости по традиции возложили цветы и почтили минутой молчания память о погибших. Цитадель собрала в этот день много гостей, в том числе из Германии.

Оливер Шнееман, заместитель председателя немецкой партии «Дойче Митте»:

Это большая честь для нас, быть здесь в этот день. Это особенно ценно, что вы, белорусы, пригласили нас, гостей из Германии, присоединиться к празднованию освобождения Бреста. Мы делаем это, чтобы вместе смотреть в наше совместное будущее. Мы сейчас столкнулись с санкциями, со всеми этими сложностями, это должно изменится. Должно уйти. Мы верим, что белорусский народ и немецкий народ вместе будут строить наше общее светлое будущее.