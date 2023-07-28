74 медалиста, 5 стобалльников. В Академии управления прошло торжественное зачисление на бюджет

Новости Беларуси. 74 медалиста, пять 100-балльников и 123 выпускника лицеев и гимназий. В Академии управления при Президенте состоялось торжественное зачисление студентов на бюджетные места дневной формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на них претендовали 216 человек, что вдвое больше, чем в прошлом году. Самой востребованной специальностью стало «государственное управление и право». Не менее популярны «государственное управление и экономика» и «управление информационными ресурсами». Все абитуриенты также прошли обязательное профессионально-психологическое собеседование.

Владимир Бельский, абитуриент:

От Академии управления жду очень многого. Хочу стать каким-нибудь госуправляющим после университета. Почему решил поступать? Считаю лучшим вузом в стране.

Лола Тонкевич, абитуриент:

Когда увидела профессию, которую предлагает мне Академия, решила, что это подходит, потому что я очень люблю все эти юридические дела. И тут еще и управление идет, то есть учат базовым навыкам общения с людьми и управления ими. Мне показалось, что это очень перспективно, и я решила выбрать именно эту специальность.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Для нас очень важно и ценно то, что сюда идут ребята, несмотря на усложнение процесса поступления в Академию в плане прохождения обязательного профессионально-психологического собеседования, это как допуск к конкурсу. А те ребята, которые не прошли, просто не допускаются к конкурсу и уже могут поступать в другие вузы.