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Квест «Папа может…» провели в Музее истории города Минска

21 октября 2023 16:34
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Новости Беларуси. Проявить смекалку и познакомиться с историей города. Пройти увлекательный квест «Папа может…» 21 октября предлагали посетителям Музея истории Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квест «Папа может…» провели в Музее истории города Минска-1

В экспозиции зашифровали 9 профессий. Чтобы разгадать каждую, участникам необходимо было внимательно изучить предметы выставки, найти подсказки и выполнить задания. Например, подобрать подходящий галстук к деловому костюму или послушать виниловые пластинки. В ходе такой игры родители с детьми не только хорошо провели время вместе, но и в интерактивной форме узнали необычные факты о нашей столице.

Квест «Папа может…» провели в Музее истории города Минска-4

Антон Цвирко:
Вспомнили игрушки, вспомнили технику, с которой мы росли, жили. Очень интересно, познавательно. Ну и главное – воспоминания. Ребенку рассказали младшему, показали, как оно было тогда.

Квест «Папа может…» провели в Музее истории города Минска-7

Евгения Цвирко:
Мне очень понравилось, что мы провели время всей семьей. Было очень весело.

Квест «Папа может…» провели в Музее истории города Минска-10

Алексей Макаревич:
Посмотрели экспонаты, макеты, картины, экспозиции, ну и поучаствовали в квесте, где были интересные задания со всякими подвохами. Если внимательно читать вопросы, то ответы можно найти было.

После прохождения квеста участники могли посмотреть советские мультфильмы эпохи 70-х – 80-х годов.

# Музеи # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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