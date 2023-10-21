Полковник и суперпапа! О воспитании детей рассказал многодетный отец из Витебска

Новости Беларуси. О воспитании детей и самом главном счастье в жизни мужчины СТВ рассказал многодетный папа из Витебска, начальник областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Мелешкин. Семейные ценности полковника внутренней службы – в сюжете Александры Ходюковой в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессионализм, отвага, честь и родительская любовь стали ключевыми понятиями в жизни начальника Витебского областного управления МЧС и многодетного отца Сергея Мелешкина. На службе он ликвидирует чрезвычайные ситуации и борется со стихиями, а дома командует женским парадом и поддерживает тепло семейного очага.

В семье Сергея и Дарьи Мелешкиных четверо детей. Старшая Ксения переехала в столицу, получила высшее образование и работает в сфере рекламы. За домашним столом папу встречают 14-летняя Александра, 12-летняя Варвара и 3-летняя Агата. Душевные чаепития – то, без чего не обходится ни один вечер в доме полковника внутренней службы.

Спасибо большое! Ммм, Агата, как вкусно. Где ты научилась такому?

Дружная семья, улыбки и крепкие объятия дочерей – самые большие ценности в жизни Сергея. Полковник признается, детская нежность не только снимает рабочее напряжение, но и мотивирует его быть суперпапой, который всегда вовлечен в домашние хлопоты, учебу и игры.

Сергей Мелешкин, многодетный отец:

Для меня важно приходить домой, какой бы я ни был уставший, с какими бы моментами рабочими я ни сталкивался, но когда ребенок бежит, он тебя открыто обнимает, он капризничает, требует, заставляет тебя шевелиться, как бы ты ни устал, играть, развлекаться, выходить на улицу в любую погоду. Я даже шучу: ну, до 63-х мне еще далеко, может, мы потом усыновим еще ребенка для воспитания? Супруга, кстати, не отказывается.

В воспитании детей многодетный папа делает акцент на личном примере. Несмотря на то, что с каждым новым ребенком он становится все более сентиментальным, в приоритете остаются здоровый образ жизни, чувство патриотизма, уважение к подвигам прошлого и традиционные семейные ценности.

Сергей Мелешкин:

Сегодня даже глава государства все время акцентирует внимание и говорит, что третий ребенок – это его. Это важно сегодня понимать, осознавать, потому что те потребительские моменты, которые сегодня формирует интернет у нашей молодежи, к сожалению, направлены на то, что рождение ребенка – не основополагающая цель для женщины. Я сегодня им и говорю о том, что, девочки, важно иметь детей. В каждой строчке только дочки. Для них Сергей не просто папа, но и учитель, лучший друг. Настоящий спасатель детского смеха и веселого настроения.

Когда у папы выходной, корабль строим с парусами, плывем на нем за чудесами. Я капитан, а он герой. Под творческим началом супруги в свободное время папины принцессы занимаются рисованием, лепкой и создают интерьерные куклы. Но чаще всего в семье Мелешкиных предпочитают активный отдых. Тренировки в зале, езда на самокатах, катание на лыжах и тюбингах.