Полковник и суперпапа! О воспитании детей рассказал многодетный отец из Витебска
Новости Беларуси. О воспитании детей и самом главном счастье в жизни мужчины СТВ рассказал многодетный папа из Витебска, начальник областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Мелешкин.
Семейные ценности полковника внутренней службы – в сюжете Александры Ходюковой в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Профессионализм, отвага, честь и родительская любовь стали ключевыми понятиями в жизни начальника Витебского областного управления МЧС и многодетного отца Сергея Мелешкина. На службе он ликвидирует чрезвычайные ситуации и борется со стихиями, а дома командует женским парадом и поддерживает тепло семейного очага.
В семье Сергея и Дарьи Мелешкиных четверо детей. Старшая Ксения переехала в столицу, получила высшее образование и работает в сфере рекламы. За домашним столом папу встречают 14-летняя Александра, 12-летняя Варвара и 3-летняя Агата. Душевные чаепития – то, без чего не обходится ни один вечер в доме полковника внутренней службы.
Спасибо большое! Ммм, Агата, как вкусно. Где ты научилась такому?
Дружная семья, улыбки и крепкие объятия дочерей – самые большие ценности в жизни Сергея. Полковник признается, детская нежность не только снимает рабочее напряжение, но и мотивирует его быть суперпапой, который всегда вовлечен в домашние хлопоты, учебу и игры.
Сергей Мелешкин, многодетный отец:
Для меня важно приходить домой, какой бы я ни был уставший, с какими бы моментами рабочими я ни сталкивался, но когда ребенок бежит, он тебя открыто обнимает, он капризничает, требует, заставляет тебя шевелиться, как бы ты ни устал, играть, развлекаться, выходить на улицу в любую погоду. Я даже шучу: ну, до 63-х мне еще далеко, может, мы потом усыновим еще ребенка для воспитания? Супруга, кстати, не отказывается.
В воспитании детей многодетный папа делает акцент на личном примере. Несмотря на то, что с каждым новым ребенком он становится все более сентиментальным, в приоритете остаются здоровый образ жизни, чувство патриотизма, уважение к подвигам прошлого и традиционные семейные ценности.
Сергей Мелешкин:
Сегодня даже глава государства все время акцентирует внимание и говорит, что третий ребенок – это его. Это важно сегодня понимать, осознавать, потому что те потребительские моменты, которые сегодня формирует интернет у нашей молодежи, к сожалению, направлены на то, что рождение ребенка – не основополагающая цель для женщины. Я сегодня им и говорю о том, что, девочки, важно иметь детей.
В каждой строчке только дочки. Для них Сергей не просто папа, но и учитель, лучший друг. Настоящий спасатель детского смеха и веселого настроения.
Когда у папы выходной, корабль строим с парусами, плывем на нем за чудесами. Я капитан, а он герой.
Под творческим началом супруги в свободное время папины принцессы занимаются рисованием, лепкой и создают интерьерные куклы. Но чаще всего в семье Мелешкиных предпочитают активный отдых. Тренировки в зале, езда на самокатах, катание на лыжах и тюбингах.
Дарья Мелешкина, многодетная мама:
Дома он бывает не так много, как хотелось бы. Но я всегда говорю, важно не количество времени, а его качество, потому что можно один час провести в неделю с семьей, но такой час, который потом будешь еще неделю вспоминать. Конечно, для меня это эталон мужчины.
Принцип счастливой семьи гораздо проще, чем может показаться. Слушать, слышать и находить компромиссы – так союз Мелешкиных сохраняет баланс и гармонию в отношениях долгие годы.