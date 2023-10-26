«В гостях у сказки». Лучшую зону отдыха выбрали в Минской области
Новости Беларуси. В Минской области выбрали лучшую зону отдыха. Она находится в Логойске. Локацию подготовили для конкурса на лучшего озеленителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На протяжении двух месяцев профессиональные навыки демонстрировали 9 первичных профсоюзных организаций области. За отведенное время нужно было подготовить оригинальные цветочные композиции и разместить их на участке города.
Мария Царикевич, корреспондент:
Бегонии, цинерарии и гвоздики. Эта зона отдыха носит название «В гостях у сказки». Здесь огромное количество животных, все из подручных материалов. А на создание этой локации ушел месяц.
Цветочное оформление подготовили в рамках конкурса «Лучший озеленитель Минщины», посвященный Году мира и созидания. Его основным условием было создать на определенном участке тематическую композицию. Буйство красок и креативный подход только приветствовались.
Подробности в видеоматериале.