«В гостях у сказки». Лучшую зону отдыха выбрали в Минской области

Новости Беларуси. В Минской области выбрали лучшую зону отдыха. Она находится в Логойске. Локацию подготовили для конкурса на лучшего озеленителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На протяжении двух месяцев профессиональные навыки демонстрировали 9 первичных профсоюзных организаций области. За отведенное время нужно было подготовить оригинальные цветочные композиции и разместить их на участке города.