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«В гостях у сказки». Лучшую зону отдыха выбрали в Минской области

26 октября 2023 13:50
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Новости Беларуси. В Минской области выбрали лучшую зону отдыха. Она находится в Логойске. Локацию подготовили для конкурса на лучшего озеленителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На протяжении двух месяцев профессиональные навыки демонстрировали 9 первичных профсоюзных организаций области. За отведенное время нужно было подготовить оригинальные цветочные композиции и разместить их на участке города.

«В гостях у сказки». Лучшую зону отдыха выбрали в Минской области-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Бегонии, цинерарии и гвоздики. Эта зона отдыха носит название «В гостях у сказки». Здесь огромное количество животных, все из подручных материалов. А на создание этой локации ушел месяц.

«В гостях у сказки». Лучшую зону отдыха выбрали в Минской области-4

Цветочное оформление подготовили в рамках конкурса «Лучший озеленитель Минщины», посвященный Году мира и созидания. Его основным условием было создать на определенном участке тематическую композицию. Буйство красок и креативный подход только приветствовались.

Подробности в видеоматериале.

# Социальная инфраструктура # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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