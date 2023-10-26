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В Мяделе готовятся к 700-летнему юбилею города

26 октября 2023 13:51
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Новости Беларуси. В Мяделе готовятся к 700-летию со дня образования города. Его отметят в следующем году. К юбилейной дате на улице Набережной обустроят новую зону отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мяделе готовятся к 700-летнему юбилею города-1

К озеленению уже приступили. Всего же на территории планируют высадить около 4 тысяч цветов и кустарников. Также здесь появится памятный камень с легендой о Мяделе. Установят скамейки, оборудуют современную подсветку и обустроят пешеходные дорожки. Преобразится и городской пляж. Уже разработана концепция и подготовлен дизайн-проект.

В Мяделе готовятся к 700-летнему юбилею города-4

Владимир Шабович, директор Мядельского ЖКХ:
Планируем, чтобы красочно было у нас по обновлению остановочных пунктов, 12 штук по городу их всех имеется. В едином современном стиле установить такие остановочные пункты автобусного городского маршрута. Также планируется по дворовым территориям 2-3 зоны сделать с установкой малых архитектурных форм, с детскими площадками.

В Мяделе готовятся к 700-летнему юбилею города-7

Внимание уделят и дорожной инфраструктуре. Планируется обновить около 5 километров асфальтного покрытия. Проведут и капремонт домов, обновят кровлю и фасады.

# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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