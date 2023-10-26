В Мяделе готовятся к 700-летнему юбилею города

Новости Беларуси. В Мяделе готовятся к 700-летию со дня образования города. Его отметят в следующем году. К юбилейной дате на улице Набережной обустроят новую зону отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К озеленению уже приступили. Всего же на территории планируют высадить около 4 тысяч цветов и кустарников. Также здесь появится памятный камень с легендой о Мяделе. Установят скамейки, оборудуют современную подсветку и обустроят пешеходные дорожки. Преобразится и городской пляж. Уже разработана концепция и подготовлен дизайн-проект.

Владимир Шабович, директор Мядельского ЖКХ:

Планируем, чтобы красочно было у нас по обновлению остановочных пунктов, 12 штук по городу их всех имеется. В едином современном стиле установить такие остановочные пункты автобусного городского маршрута. Также планируется по дворовым территориям 2-3 зоны сделать с установкой малых архитектурных форм, с детскими площадками.