Кусок работы там и нам найдётся – Лукашенко о сотрудничестве Беларуси, России и Северной Кореи

Взаимодействие в экономической сфере, урегулирование украинского конфликта, мобилизация промышленных предприятий в условиях санкций – эти и другие вопросы 15 сентября обсудили лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания глав государств и работа промышленного сектора. Как отметил Александр Лукашенко, отрасль удалось мобилизовать. Российский коллега согласен. Владимир Путин подчеркнул, что сегодня предприятия на пространстве Союзного государства приобретают новые компетенции. В то время как европейские компании, которые вынудили отказаться от партнерства с Россией, несут убытки и сокращают персонал на 50 и даже 70 %. В то же время Союзное государство укрепляет и развивает партнерство с давними союзниками.

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 млн долларов.

Александр Лукашенко поделился с российским коллегой итогами встречи с президентом Экваториальной Гвинеи, который посещал Минск. Также глава белорусского государства акцентировал внимание на встрече Владимира Путина с руководителем Северной Кореи.