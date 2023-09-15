Кусок работы там и нам найдётся – Лукашенко о сотрудничестве Беларуси, России и Северной Кореи
Взаимодействие в экономической сфере, урегулирование украинского конфликта, мобилизация промышленных предприятий в условиях санкций – эти и другие вопросы 15 сентября обсудили лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фокусе внимания глав государств и работа промышленного сектора. Как отметил Александр Лукашенко, отрасль удалось мобилизовать. Российский коллега согласен. Владимир Путин подчеркнул, что сегодня предприятия на пространстве Союзного государства приобретают новые компетенции. В то время как европейские компании, которые вынудили отказаться от партнерства с Россией, несут убытки и сокращают персонал на 50 и даже 70 %. В то же время Союзное государство укрепляет и развивает партнерство с давними союзниками.
Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 млн долларов.
Александр Лукашенко поделился с российским коллегой итогами встречи с президентом Экваториальной Гвинеи, который посещал Минск. Также глава белорусского государства акцентировал внимание на встрече Владимира Путина с руководителем Северной Кореи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия – знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют.
Лукашенко – Путину: «Вы правы, пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось».