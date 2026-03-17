Весеннее половодье охватывает страну. Как готовятся к весеннему паводку в регионах Беларуси?

Весеннее половодье постепенно охватывает страну. Если в Гомельской области большая вода начинает подтапливать небольшие участки, то на севере страны, в Лиозненском районе, ситуация немного серьезнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Река Ордышевка скрыла под собой автомобильный мост к деревне. Наши съемочные группы побывали в обоих регионах, чтобы узнать, как местные жители справляются с капризами природы и готовы ли спасатели к худшим сценариям? Подробности – в репортаже Анны Корольчук.

Местные жители уже привыкли. Каждый год по весне река Ордышевка показывает всю широту своего характера. Вот и на этот раз она вышла из берегов, надежно спрятав под водой автомобильный мост. Вода поднялась примерно на 40 сантиметров над полотном. Все дело в конструкции переправы. Она расположена слишком низко. Поэтому легко уходит под воду.

Переправа связывает деревню Кучинщина с малыми Калиновичами и ведет к Витебско-Оршанской трассе. Но сельчане не отрезаны от «большой» земли. Попасть в населенный пункт можно по пешеходному подвесному мосту через реку Лучеса. В Кучинщине постоянно проживают два человека. Один из них на время паводка перебрался к родственникам. Сейчас в деревне хозяйничает только Алексей Мурашкин. Пока выезд к мосту все равно не требуется – ремонтирует автомобиль и параллельно контролирует, чтобы вода не повредила жилые дома и подворья. Для него нынешний паводок – не катастрофа. Вспоминает, как в детстве, чтобы попасть по весне в школу, приходилось сплавляться на лодке.

К витебскому «робинзону» регулярно заглядывают сотрудники МЧС. Спасатели готовы оперативно реагировать, если весенний паводок будет набирать силу.

Иван Железовский, начальник Лиозненского районного отдела по ЧС:

Угрозы подтопления хозяйственных построек и жилых домов для жителей населенного пункта Кучинщина в настоящее время отсутствуют. Спасателями, совместно заинтересованными службами, ведется постоянный мониторинг гидрологической ситуации с целью принятия оперативных мер в случае ее изменения.

Первые подтопления зафиксированы и в Гомельской области. В зону паводка попали два грунтовых участка дорог на подъезде к садовому товариществу «Забочь», как со стороны поселка Высокая Грива, так и со стороны агрогородка Терешковичи. Здесь разлилась река Уть. Однако, добраться до дач все равно возможно через небольшой мост.

Анна Корольчук, корреспондент:

Проверить надежность этого маршрута мы решили самостоятельно. Поехали! Грузовой транспорт здесь не пройдет, но в этом и нет необходимости. Сейчас в «Забочи» никто не живет, хозяева приезжают на свои участки ближе к теплому сезону. Единственное подворье, которое оказалось под водой, находится в Добрушском районе. Площадь подтопления небольшая - всего четыре сотки, а глубина меньше 10 сантиметров. Несмотря на то, что последствия разлива рек в регионе пока минимальны, службы готовы к любому сценарию.