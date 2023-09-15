На юрфаке БГУ обсудили проект Концепции нацбезопасности

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается широкое обсуждение обновленного проекта Концепции нацбезопасности. 15 сентября с тонкостями документа ознакомили студентов и преподавателей юридического факультета БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошли стороной и вопросы международной обстановки. Заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов обратил внимание на вызовы, риски и угрозы современности. Именно геополитическая обстановка обусловила необходимость обновления Концепции. Например, милитаризация у наших границ и рост числа военных учений НАТО.

Все современные тенденции в полном объеме учтены в новой редакции. А обсуждение на диалоговых площадках позволило получить обратную связь. Все замечания и предложения учтут при окончательном формировании документа, после чего он поступит на рассмотрение Всебелорусского народного собрания, которое в новом статусе соберется в 2024 году.