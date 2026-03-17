В Минске будут работать 263 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием

Весенние каникулы у школьников пройдут с 22 по 29 марта. В Минске будут работать 263 лагеря дневного пребывания. Они примут почти 12 тысяч ребят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учащиеся смогут активно провести время – отдохнуть и оздоровиться. Организовано питание и насыщенная культурная программа. А ключевым событием станет городской турнир спортивных игр «Ориент-шоу». Он пройдет 24 марта и будет посвящен Году белорусской женщины. В роли участниц – школьницы и педагоги. Кроме того, запланированы городской чемпионат по настольному теннису и соревнования по плаванию, а также интеллектуальный турнир «Знатоки Олимпизма».

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Особой категорией являются ребята, состоящие на индивидуально-профилактической работе и находящиеся в социально опасном положении. Максимально мы их привлекаем для того, чтобы они оздоровление прошли в рамках городских оздоровительных лагерей. Там будет организовано питание, культурная программа, то есть каждый несовершеннолетний сможет найти себе занятие по душе.