Прямой эфир

В Минске будут работать 263 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием

17 марта 2026 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Весенние каникулы у школьников пройдут с 22 по 29 марта. В Минске будут работать 263 лагеря дневного пребывания. Они примут почти 12 тысяч ребят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске будут работать 263 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием-2

Учащиеся смогут активно провести время – отдохнуть и оздоровиться. Организовано питание и насыщенная культурная программа. А ключевым событием станет городской турнир спортивных игр «Ориент-шоу». Он пройдет 24 марта и будет посвящен Году белорусской женщины. В роли участниц – школьницы и педагоги. Кроме того, запланированы городской чемпионат по настольному теннису и соревнования по плаванию, а также интеллектуальный турнир «Знатоки Олимпизма».

В Минске будут работать 263 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием-4

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Особой категорией являются ребята, состоящие на индивидуально-профилактической работе и находящиеся в социально опасном положении. Максимально мы их привлекаем для того, чтобы они оздоровление прошли в рамках городских оздоровительных лагерей. Там будет организовано питание, культурная программа, то есть каждый несовершеннолетний сможет найти себе занятие по душе.

В Минске будут работать 263 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием-6

Около 3 000 учащихся во время смены «Профвесна» узнают больше о рабочих специальностях. Предусмотрено шесть профилей – строительный, торговый, машиностроительный, легкой промышленности и гуманитарный. Школьники смогут познакомиться с материально-технической базой колледжей, поучаствовать в работе интерактивных площадок.

# Детские лагеря в Беларуси # Марина Ильина

Другие новости рубрики

Все новости
В 2026-м в Минске запланирован ввод в эксплуатацию четырех медучреждений
17 марта 2026 18:00

В 2026-м в Минске запланирован ввод в эксплуатацию четырех медучреждений

Сотни авторов и тысячи изданий! Как прошло открытие Минской международной книжной выставки
17 марта 2026 17:45

Сотни авторов и тысячи изданий! Как прошло открытие Минской международной книжной выставки

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока
17 марта 2026 17:40

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока