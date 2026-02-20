Кураторство над КСУП «Селецкое» поручено Департаменту охраны МВД

В Костюковичском районе – усиление. По личному поручению министра внутренних дел Ивана Кубракова в сельхозпредприятие «Селецкое» прибыл милицейский десант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Костюковичском районе – усиление. По личному поручению министра внутренних дел Ивана Кубракова в сельхозпредприятие «Селецкое» прибыл милицейский десант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководители департаментов охраны и исполнения наказаний, начальник могилевской милиции и другие специалисты на месте изучили материально-техническую базу хозяйства и оценили его готовность к предстоящей посевной.
Министр поставил задачу – детально проанализировать, какая помощь необходима предприятию: финансовая, техническая, кадровая. Главная цель – понять реальное состояние дел и определить объем работ, которые требуют первоочередного вмешательства.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Комиссия Министерства внутренних дел прибыла в сельхозпредприятие для проведения аудита, оценки слабых мест и выработки методов, необходимых для улучшения финансовой составляющей предприятия. Министерство внутренних дел имеет хороший опыт организации работы в сельхозпредприятиях, так как «Хутор-Агро» демонстрирует в районе высокие результаты деятельности, постоянно увеличивает поголовье. Это важно, чтобы применяли высокую трудовую дисциплину, рачительный подход к ресурсам. Я уверен, что сельхозпредприятие будет демонстрировать также высокие результаты деятельности в Могилевской области.
Сергей Кононков, директор КСУП «Селецкое»:
Сегодня совместно с Министерством внутренних дел была создана рабочая группа, при которой были обследованы все сельхозобъекты КСУП «Селецкое». Были нарезаны задачи для того, чтобы успешно войти в весенние полевые работы, далее в кормозаготовку. Спасибо министру внутренних дел Ивану Владимировичу за взятие шествия над нашим хозяйством. В дальнейшем уверен, что все получится.
По итогам мониторинга будет сформирован поэтапный план взаимодействия, чтобы хозяйство смогло войти в сезон без сбоев. В МВД подчеркивают: задача не только в оперативной поддержке, но и в стратегическом развитии. Кураторство над «Селецким» поручено Департаменту охраны МВД. Но при необходимости помощь будет оказываться всем ведомством – «толокой». В министерстве уверены: нет задачи важнее, чем поддержка аграриев и укрепление экономической безопасности страны.