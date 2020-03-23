Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям

Новости Беларуси. Выйти из зоны риска. Масштабная кампания помощи пожилым и одиноким людям развёрнута в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди старше 60 лет в большей степени подвержены воздействию коронавирусной инфекции.





Поэтому сейчас для них особенно важно воздержаться от посещения мест большого скопления людей и соблюдать элементарные меры личной гигиены. Сейчас все усилия прикладываются, чтобы максимально защитить эту категорию граждан. Заботу о них взяли на себя социальные службы.

Доставляют продукты и лекарства как работники, так и волонтёры. Также помощники наводят порядок в доме, а при необходимости могут и приготовить еду.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Если человек одинокий или одиноко проживающий, или любой пенсионер, если возникла какая-то проблема с оказанием услуги, то он всегда может обратиться в социальный пункт.





Анастасия Бутор, директор Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:

Каждый пожилой человек может обратиться на горячую прямую линию, попросить помощь либо в доставке продуктов питания, либо медикаментов. И все заявки будут выполнены.