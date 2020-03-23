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Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям

23 марта 2020 06:53
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Новости Беларуси. Выйти из зоны риска. Масштабная кампания помощи пожилым и одиноким людям развёрнута в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди старше 60 лет в большей степени подвержены воздействию коронавирусной инфекции.   

Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям-1



Поэтому сейчас для них особенно важно воздержаться от посещения мест большого скопления людей и соблюдать элементарные меры личной гигиены. Сейчас все усилия прикладываются, чтобы максимально защитить эту категорию граждан. Заботу о них взяли на себя социальные службы.    

Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям-3

Доставляют продукты и лекарства как работники, так и волонтёры. Также помощники наводят порядок в доме, а при необходимости могут и приготовить еду. 

Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям-6

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:   
Если человек одинокий или одиноко проживающий, или любой пенсионер, если возникла какая-то проблема с оказанием услуги, то он всегда может обратиться в социальный пункт.   

Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям-9



Анастасия Бутор, директор Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:
Каждый пожилой человек может обратиться на горячую прямую линию, попросить помощь либо в доставке продуктов питания, либо медикаментов. И все заявки будут выполнены.   

Всего в Беларуси насчитывается 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов. Им сейчас необходима особая поддержка и внимание.  

# Социальная помощь # общество # Тамара Красовская # Анастасия Бутор # Фотофакт

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