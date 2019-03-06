Купить продукты в свою тару и бытовую химию на развес: интерактивная экологическая карта появилась в Минске

О проекте интерактивной экологической карты рассказываем в программе «Минск и минчане».

Экологи по всему миру бьют тревогу – уровень загрязнения планеты близится к критической отметке. Бытовые отходы стали настоящим бедствием. Беларусь в стороне от борьбы за порядок не остаётся. Не зря Минск признан самым чистым городом в Европе.

«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске

Столичный Центр экологических решений запустил проект, направленный на защиту окружающей среды. На интерактивной экологической карте Минска отмечены торговые точки, где продают товары на развес, и можно сэкономить на упаковке, которая потом чаще всего летит в мусорный бак.