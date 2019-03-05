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На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы

05 марта 2019 19:51
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Новости Беларуси. Минск без ям и строительной техники. На время проведения II Европейских игр в городе приостановят плановые земляные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы-1

До 1 мая строители должны завершить реконструкцию на некоторых объектах. В том числе, улиц Клары Цеткин и Максима Богдановича, мостового сооружения через Свислочь на проспекте Машерова, а также путепроводов на Минской кольцевой.

На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы-4

Известно, что рыть котлованы в это время также не будут. Исключением могут стать лишь возникающие аварийные ситуации, однако порывы на этих участках будут устранять максимально оперативно.

На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы-7

Анатолий Лавничук, главный инженер КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:
Энергоснабжающие организации, строительные организации не планируют, начиная с мая, проведение каких-то земляных работ: по перекладке, по ремонты. Единственный вопрос это аварийные раскопки, но это будет согласовываться и смотреться, и будем надеяться, что у нас их не будет.

На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы-10

Это решение городских властей никак не касается строительства жилья. Все работы за ограждениями будут проводиться в обычном режиме. Также до 1 мая должны благоустроить и те объекты, где еще зимой проводили земляные работы.

# Европейские игры # общество # Анатолий Лавничук # Фотофакт

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