На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы

Новости Беларуси. Минск без ям и строительной техники. На время проведения II Европейских игр в городе приостановят плановые земляные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 1 мая строители должны завершить реконструкцию на некоторых объектах. В том числе, улиц Клары Цеткин и Максима Богдановича, мостового сооружения через Свислочь на проспекте Машерова, а также путепроводов на Минской кольцевой.

Известно, что рыть котлованы в это время также не будут. Исключением могут стать лишь возникающие аварийные ситуации, однако порывы на этих участках будут устранять максимально оперативно.

Анатолий Лавничук, главный инженер КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:

Энергоснабжающие организации, строительные организации не планируют, начиная с мая, проведение каких-то земляных работ: по перекладке, по ремонты. Единственный вопрос – это аварийные раскопки, но это будет согласовываться и смотреться, и будем надеяться, что у нас их не будет.