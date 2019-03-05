На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы

Новости Беларуси. Минск без ям и строительной техники. На время проведения II Европейских игр в городе приостановят плановые земляные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск без ям и строительной техники. На время проведения II Европейских игр в городе приостановят плановые земляные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
До 1 мая строители должны завершить реконструкцию на некоторых объектах. В том числе, улиц Клары Цеткин и Максима Богдановича, мостового сооружения через Свислочь на проспекте Машерова, а также путепроводов на Минской кольцевой.
Известно, что рыть котлованы в это время также не будут. Исключением могут стать лишь возникающие аварийные ситуации, однако порывы на этих участках будут устранять максимально оперативно.
Анатолий Лавничук, главный инженер КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:
Энергоснабжающие организации, строительные организации не планируют, начиная с мая, проведение каких-то земляных работ: по перекладке, по ремонты. Единственный вопрос – это аварийные раскопки, но это будет согласовываться и смотреться, и будем надеяться, что у нас их не будет.
Это решение городских властей никак не касается строительства жилья. Все работы за ограждениями будут проводиться в обычном режиме. Также до 1 мая должны благоустроить и те объекты, где еще зимой проводили земляные работы.