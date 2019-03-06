Заключать договор долевого строительства или приобретать жилищные облигации? Советы юриста
Построить свое жильё – мечта каждого взрослого человека. Но как осуществить задумку и при этом избежать реального кошмара? Заключать договор долевого строительства или приобретать жилищные облигации? В каком случае правоотношения урегулированы лучше?
Светлана Дмитроченко, адвокат:
Долевое строительство в Республике Беларусь регулируется Указом Президента №263, в котором утверждено соответствующее положение и также типовой договор долевого строительства. Строительство жилых помещений путём приобретения жилищных облигаций регулируется рядом Указом Президента, а также инструкциями Министерства финансов РБ.
В договоре должны быть оговорены все нюансы: площадь жилого помещения, этаж, стоимость одного квадратного метра и стоимость квартиры, в целом. Отдельное внимание будущим новосёлам следует обратить на сроки строительства и дату, когда дом будет введён в эксплуатацию.
Светлана Дмитроченко:
Так, многие договоры могут содержать в себе условия о необходимости произведения дольщиком доплаты, в зависимости от увеличения площади квартиры по факту строительства. Вместе с тем такие договоры могут не содержать в себе встречное обязательство застройщика вернуть переплаченную сумму застройщикам, в случае уменьшения площади такой квартиры по факту строительства.
Когда застройщик начинает затягивать сдачу дома, дольщики начинают волноваться. На той стороне может быть как обычная безалаберность, так и афера. Пожалуй, нет ни одного застройщика, который бы не ввёл дом в эксплуатацию с нарушением, однако задержки могут быть не потому что застройщики – жулики, а потому что застройка – риск.
Светлана Дмитроченко:
Зачастую застройщики предусматривают возможность продления таких сроков в одностороннем порядке без подписания дополнительного соглашения с дольщиком, а только лишь путём направления одностороннего уведомления о продлении такого срока. Следует отметить, что действующим законодательством в рамках долевого строительства такое одностороннее продление сроков недопустимо.
При покупке жилищных облигаций такая форма продления допускается. Застройщики этим пользуются и продлевают сроки неограниченное количество раз.
Светлана Дмитроченко:
Не стесняйтесь, просите у застройщика проект договора для изучения до его подписания и помните: выбор застройщика является вашим правом.
Дольщики, недовольные качеством нового жилья, зачастую спорят – стоит, подписывать акт приёмки квартиры или нет. Законом предусмотрен срок устранения недостатков в течение двух лет с момента сдачи дома в эксплуатацию. Дольщики вправе заявлять требования к застройщику о бесплатном исправлении скрытых недостатков, которые не были очевидны при приёме дома в эксплуатацию. В случае неустранения проблем вы можете взыскать деньги с застройщика в судебном порядке.