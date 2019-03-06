Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта

Новости Беларуси. Белорусские синоптики продлили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер ожидается 7 и 8 марта.

Как сообщает Белгидромет, порывы ветра в эти дни будут доходить до 15-20 м/с.

В четверг прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, но по северу страны в дневное время могут пройти небольшие дожди. Местами гололедица, ветер южный порывистый и сильный порывистый.

Ночью столбик термометра покажет -3… +2°С, по востоку республики – -4… -7°С. Днём потеплеет до +3… +9°С, на западных территориях – +10… +13°С.

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В Международный женский день по Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный порывистый, утром и днём – сильный порывистый. Ночью похолодает до +2… +8°С, днём воздух нагреется до +7… +13°С, а по юго-востоку – до +15°С.

9 марта в республике ночью местами, днём в северных районах ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер будет юго-западный порывистый, ночью на отдельных территориях – сильный порывистый. Ночью воздух охладится до -1… +5°С, днём будет теплее – +3… +10°С.

Ранее сообщалось, что на 5 и 6 марта спасатели объявили штормовое предупреждение.