«Уже стало традицией». Минскводоканал проводит тимбилдинги для молодых специалистов

Новости Беларуси. Командных дух и здоровые отношения в коллективе – залог продуктивной и качественной работы. Чтобы сотрудники познакомились между собой и обрели новых друзей на предприятии, организации часто проводят тимбилдинги и разные активности. Яркий тому пример – Минскводоканал. Совсем недавно там прошел День молодого специалиста, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Екатерина ﻿Рухлевич, инженер-технолог УП «Минскводоканал»:

Мы проводим экскурсию для молодых специалистов, чтобы они видели весь процесс, который происходит на водоканале. У нас уже стало традицией проводить День молодого специалиста, чтобы дать молодым специалистам расслабиться, познакомиться, показать, что в них заинтересованы не только их начальники, но также перед ними открывается большой спектр возможностей. В этом году Минскводоканал принял в свою семью 37 молодых специалистов. У них у всех разные обязанности и направления деятельности: но благодаря мероприятиям организации новые коллеги смогли познакомиться и весело провести время.

Антон Жариков, инженер-механик УП «Минскводоканал»:

Минскводоканал я выбрал, потому что это крупнейшее предприятие в стране в сфере водоснабжения и водоотведения, которое эксплуатирует эти системы. Работать я начал еще во время учебы. И это было очень хорошее решение, потому что свои знания я смог закрепить и получить полезный опыт от своих коллег и руководителей. Моя задача и цель – быть полезным сотрудником и надежным товарищем для своих коллег. Мероприятие длилось весь день. Первым этапом стала торжественная встреча с руководством организации. Новых сотрудников поздравили с прибытием, дали напутственные советы и отправили на экскурсию по предприятию. Затем их познакомили с работой цеха.

Даниил Радкович, инженер по ремонту электрооборудования УП «Минскводоканал»:

В данном цеху нам показывали, как происходит ремонт, поверка, наладка счетчиков, которые стоят в наших домах. И в целом задавали различные вопросы, которые нас интересовали. Ну а после молодые специалисты направились на очистительную станцию. Там им показали, как обеззараживают и дезинфицируют воду перед тем, как она попадет в краны.

Ольга Цыбина, начальник отдела организационной работы УП «Минскводоканал»:

В конце ребят ждет сюрприз: тимбилдинг. Ребята должны уметь вместе не только работать, но и отдыхать. Это наша цель: сплотить, сделать их командой. Показать, что они здесь не одни, что о них заботятся, что работать им будет только в радость на нашем предприятии. Во второй половине дня всех участников тимбилдинга ждал кулинарный мастер-класс. Секреты от самого шеф-повара и беседы в непринужденной обстановке. Стоит отметить, что каждый год предприятие выбирает новый формат – ранее молодых специалистов вывозили на сплав на байдарках, поиграть в лазертаг, пейнтбол. Минскводоканал старается выбрать трендовые направления развлечений у молодежи. Такую заботу новоиспеченные специалисты оценили высоко: для них работа становится приятной частью жизни, они остаются, чтобы развиваться и расти вместе с организацией.