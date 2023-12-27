Купили квартиру у наследника, а сделка недействительна. В чём причина?

Наследство раздора. Как вступить в наследство и не переругаться с родней? Взаимные претензии, юридическая неграмотность при составлении завещания и все – родственники в раз становятся заклятыми врагами. Недвижимость зачастую становится тем самым яблоком раздора при дележке наследства. Как грамотно поделить наследство? Как не превратить эту борьбу в настоящую войну и за кем последнее слово? И когда все противоречия сможет решить только суд? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Меженный, ведущий ток-шоу:

Есть люди, которые, ничего не подозревая, купили квартиру у наследников. В какой-то момент эта сделка может оказаться недействительной, так как могут появиться вдруг случайные родственники, которым это наследство должно было перейти по закону, но они не были проинформированы об этом. Добросовестные покупатели могут оказаться пострадавшим лицом в этом случае.