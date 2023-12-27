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Минобороны подготовило подарки для детей из Социально-педагогического центра Оршанского района

27 декабря 2023 13:54
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Дедом Морозом для деток из Социально-педагогического центра Оршанского района стал сегодня, 27 декабря, министр обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны подготовило подарки для детей из Социально-педагогического центра Оршанского района-1

В подарок ребятам от главы оборонного ведомства – сладости и концерт заслуженного коллектива нашей страны «Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси». Артисты подготовили насыщенную праздничную программу. К встрече с гостями малыши готовились: разучивали стихи и песни.

Минобороны подготовило подарки для детей из Социально-педагогического центра Оршанского района-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Особенно важно это детям, которые в столь раннем возрасте сталкиваются с такими трудностями. Трудностями, которые, к сожалению, делают взрослые. Для них это внимание и забота очень важны. В канун таких прекрасных праздников, Нового года, Рождества, хочется сказать слова благодарности педагогам, которые каждый день уделяют внимание и заботу детям.

Минобороны подготовило подарки для детей из Социально-педагогического центра Оршанского района-7

Уделить внимание и подарить частичку тепла каждому маленькому белорусу – главная цель марафона добра «Наши дети».

# Благотворительная акция # общество # Виктор Хренин

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