Минобороны подготовило подарки для детей из Социально-педагогического центра Оршанского района

Дедом Морозом для деток из Социально-педагогического центра Оршанского района стал сегодня, 27 декабря, министр обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подарок ребятам от главы оборонного ведомства – сладости и концерт заслуженного коллектива нашей страны «Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси». Артисты подготовили насыщенную праздничную программу. К встрече с гостями малыши готовились: разучивали стихи и песни.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Особенно важно это детям, которые в столь раннем возрасте сталкиваются с такими трудностями. Трудностями, которые, к сожалению, делают взрослые. Для них это внимание и забота очень важны. В канун таких прекрасных праздников, Нового года, Рождества, хочется сказать слова благодарности педагогам, которые каждый день уделяют внимание и заботу детям.