Ирина Костевич навестила воспитанников дома-интерната в Витебской области

Благотворительный проект «Наши дети» продолжает путешествие по стране. Сегодня новогодняя сказка пришла в гости к воспитанникам Богушевского дома-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить ребят приехала внушительная делегация: министр труда и соцзащиты, представители Белорусского детского фонда, профсоюзов работников госучреждений и строительной сферы, руководители ТЦСОН области и молодежный актив. Героями праздничного представления стали сами ребята. Снеговики, богатыри и супергерои вместе с гостями водили хоровод вокруг елки. Ну и какой же праздник без подарков? Под елкой каждый нашел сладкий сюрприз. А в подарок учреждению преподнесли плазменный телевизор и денежные сертификаты на улучшение материально-технической базы.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Конечно, под огромным впечатлением, потому что детвора наша очень старается, чтобы нам, взрослым, показать свои успехи, результаты. Они танцуют, поют, читают стихи, наряжаются в сказочные костюмы. И это действительно дорогого стоит. И мы, взрослые, ответственны за наших деток, чтобы в их глазках обязательно светилось счастье.