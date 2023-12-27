«Год, конечно, был непростым». Роман Головченко вручил государственные награды

Созидательный труд лежит в основе любого общества – об этом заявил премьер-министр Беларуси на церемонии вручения государственных наград. Во Дворце Республики отмечены белорусы, которые внесли большой личный вклад в развитие различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводить церемонию в преддверии праздников уже добрая традиция. По поручению Президента заслуженные госнаграды получили свыше полусотни представителей различных сфер со всех уголков страны: от лесника и слесаря-ремонтника до судьи и руководителя предприятия. Это люди исключительного трудолюбия и целеустремленности. Их достижения не только приносят пользу нашей стране, но и вдохновляют других.

Денис Кулаковский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Шкловскому району: Хочу поблагодарить своих работников, сотрудников инспекции. Потому что данная награда – это работа всего коллектива нашего.

Дмитрий Головчиц, заведующий отделом компьютерного графического дизайна телевизионного производственного цеха ЗАО «Столичное телевидение»: Было очень неожиданно и приятно получить такую награду. На наш телеканал я пришел еще в 2019 году, когда учился в университете. И весь четвертый курс я уже подрабатывал понемножку.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси: Мне очень приятно, что главой государства отмечен наш вклад, министерства, в социально-экономическое развитие экономики. Если говорить об экономике, то текущий год складывался достаточно напряженным, показатели были немалые. Но уже по итогам января-ноября мы взяли планку валового внутреннего продукта 103,8 %. Растут реальные доходы населения.

На церемонии было отмечено, что инвестиционная деятельность организаций реального сектора экономики активизируется. За 11 месяцев объем таких поступлений в основной капитал увеличился на 14 % к аналогичному периоду прошлого года. Во внешней торговле сохраняется сбалансированность. Положительное сальдо – около 700 миллионов долларов США. Достигнута и главная цель работы всей экономики – обеспечен рост благосостояния населения. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь увеличилась на 16,5 %. Такого результата невозможно было бы достичь без самоотверженного труда каждого из присутствующих, подчеркнул Роман Головченко.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Уходящий год, конечно, был непростым. По-другому и быть не могло и не может: все вы видите, какие турбулентные процессы проходят и по периметру границ нашего государства, и в целом в мире. Но считаю, что сегодня можем сказать, что проверку на прочность этого года мы выдержали с достоинством. Я имею в виду всю нашу страну. Темпы экономического роста у нас складываются даже выше мировых.

В завершении церемонии награжденные поздравили друг друга с наступающим Новым годом. В свою очередь глава правительства пожелал и в дальнейшем, используя свой богатый опыт и знания, вносить весомый вклад в развитие нашей страны.